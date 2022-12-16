Путин собрал Совбез: обсуждает оборону России

Президент страны-агрессора Владимир Путин собрал Совбез, на котором предложил оговорить "взаимодействие" с соседними странами.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Дословно: "Путин обсуждает с постоянными членами Совбеза "взаимодействие с соседями по отдельным и тоже весьма значимым для нас направлениям".

Детали: Сообщается, что с докладом выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Что предшествовало: Утро 16 декабря началось с воздушной тревоги по всей территории Украины. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пуске около 60 ракет. Россиян ведут обстрелы инфраструктурных объектов Харькова, также ракеты оккупантов летят в сторону Днепропетровщины, запущены ракеты по Житомирщине, а на Киевщине работает ПВО.