Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин собрал Совбез: обсуждает оборону России

Станислав ПогориловПятница, 16 декабря 2022, 11:21
Владимир Путин, фото: Getty Images

Президент страны-агрессора Владимир Путин собрал Совбез, на котором предложил оговорить "взаимодействие" с соседними странами.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Дословно: "Путин обсуждает с постоянными членами Совбеза "взаимодействие с соседями по отдельным и тоже весьма значимым для нас направлениям".

Детали: Сообщается, что с докладом выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Что предшествовало: Утро 16 декабря началось с воздушной тревоги по всей территории Украины. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пуске около 60 ракет. Россиян ведут обстрелы инфраструктурных объектов Харькова, также ракеты оккупантов летят в сторону Днепропетровщины, запущены ракеты по Житомирщине, а на Киевщине работает ПВО.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ПутинвойнаУкраинаРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоВ Киеве снова открыт пешеходно-велосипедный мост, пострадавший от ракеты 10 октября

Глава ЦРУ: Россия на данный момент не настроена на реальные переговоры

Администрация Байдена просит Конгресс выделить Украине еще $38 млрд – Белый дом

Генерал Ходжес прокомментировал возможность наступления России в феврале

Умерли еще двое полицейских, подорвавшихся на Херсонщине: жертв стало 6

Зеленского просят ветировать закон об усилении ответственности для военных

Все новости...
Путин
Лукашенко до сих пор верит, что он не марионетка Путина
Венгрия заморозила российских активов на 870 млн евро, недавно было всего 3 тысячи евро
У Лукашенко сообщили, что ждут в гости Путина в понедельник
Последние новости
11:08
фотоВ Киеве снова открыт пешеходно-велосипедный мост, пострадавший от ракеты 10 октября
10:52
В 2023 году посевные площади под зерновыми культурами сократятся на 22% - УКАБ
10:50
Россияне за сутки потеряли в Украине 420 военных, 5 танков и 6 ББМ – Генштаб
10:46
Аниме, новый wellness и поиск радости: 7 креативных трендов 2023 года
10:38
В Николаеве остановили все троллейбусы и трамваи
10:34
Чехия дополнительно приобретет 10 французских гаубиц Caesar
10:23
Для прокладывания маршрутов для ракет россияне изучают и соцсети – Воздушные силы
10:12
Глава ЦРУ: Россия на данный момент не настроена на реальные переговоры
10:10
Анджелина Джоли ушла с должности посла доброй воли ООН по делам беженцев
09:57
КНДР испытала новый двигатель для разработки межконтинентальной баллистической ракеты
Все новости...