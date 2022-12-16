По Києву випустили понад 40 ракет, 37 з них збили – КМВА

Під час масованої ракетної атаки на Україну зранку 16 грудня біля Києва було зафіксовано понад 40 ракет, 37 з яких вдалося збити.

Джерело: речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов в ефірі телемарафону новин 16 грудня

Пряма мова:"Біля Києва було зафіксовано понад 40 ракет, 37 – збито. За нашими підрахунками, це одна з наймасовіших ракетних атак з початку повномасштабної війни".

Деталі: Він наголосив, що інформація щодо влучань буде пізніше. У КМВА не виключають, що протягом дня може бути ще кілька хвиль російських обстрілів.

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