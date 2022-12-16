По Києву випустили понад 40 ракет, 37 з них збили – КМВА
П'ятниця, 16 грудня 2022, 13:07
Під час масованої ракетної атаки на Україну зранку 16 грудня біля Києва було зафіксовано понад 40 ракет, 37 з яких вдалося збити.
Джерело: речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов в ефірі телемарафону новин 16 грудня
Пряма мова:"Біля Києва було зафіксовано понад 40 ракет, 37 – збито. За нашими підрахунками, це одна з наймасовіших ракетних атак з початку повномасштабної війни".
Деталі: Він наголосив, що інформація щодо влучань буде пізніше. У КМВА не виключають, що протягом дня може бути ще кілька хвиль російських обстрілів.
Передісторія:
- Зранку 16 грудня по всій Україні, крім Криму, була оголошена повітряна тривога. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи у Голосіївському, Деснянському та Дніпровському районах столиці.
- У зв‘язку з пошкодженнями енергоінфраструктури в усіх районах столиці є перебої з водопостачанням.
- Метро в столиці працює як укриття.
- По всій Україні, у тому числі в столиці, ввели аварійні відключення світла, як повідомили в Офісі президента.