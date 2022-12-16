По Киеву выпустили более 40 ракет, 37 из них сбиты – КГВА

Во время массированной ракетной атаки на Украину утром 16 декабря возле Киева было зафиксировано более 40 ракет, 37 из которых удалось сбить.

Источник: спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в эфире телемарафона новостей 16 декабря

Прямая речь: "Возле Киева было зафиксировано более 40 ракет, 37 - сбиты. По нашим подсчетам, это одна из самых массовых ракетных атак с начала полномасштабной войны".

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Детали: Он добавил, что информация о попаданиях будет позже. В КГВА не исключают, что в течение дня может быть еще несколько волн российских обстрелов.

Предыстория:

Утром 16 декабря по всей Украине, кроме Крыма, была объявлена воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Голосеевском, Деснянском и Днепровском районах столицы.

В связи с повреждениями энергоинфраструктуры во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением.

Метро в столице работает как укрытие.

По всей Украине, в том числе в столице, ввели аварийные отключения света, как сообщили в Офисе президента.