По Киеву выпустили более 40 ракет, 37 из них сбиты – КГВА

Во время массированной ракетной атаки на Украину утром 16 декабря возле Киева было зафиксировано более 40 ракет, 37 из которых удалось сбить.

Источник: спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в эфире телемарафона новостей 16 декабря

Прямая речь: "Возле Киева было зафиксировано более 40 ракет, 37 - сбиты. По нашим подсчетам, это одна из самых массовых ракетных атак с начала полномасштабной войны".

Детали: Он добавил, что информация о попаданиях будет позже. В КГВА не исключают, что в течение дня может быть еще несколько волн российских обстрелов.

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