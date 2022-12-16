СБУ назвала організаторів депортації українських дітей-сиріт до РФ

Служба безпеки України ідентифікувала "посадовців" окупаційної псевдоадміністрації Донеччини, які організували примусову депортацію дітей-сиріт з України до Росії під виглядом поїздок до "дитячих таборів".

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За інформацією СБУ, організаторами схеми є громадяни Росії Дмитро Гарцев та Дмитро Шмельов, які називають себе "міністром охорони здоров’я" та "міністром доходів і зборів". Вони входять до найближчого оточення ватажка донецьких бойовиків Дениса Пушилина та за його "протекцією" були призначені до керівних лав окупаційних органів у липні цього року.

Дмитро Гарцев, крім депортації українських дітей-сиріт з Донеччини, займався також переформатуванням медичної галузі регіону під потреби Росії. СБУ повідомляє, що за його вказівкою переоблаштовують лікарні захопленої частини Донецької області у військові шпиталі для прийому поранених російських військових.

Дмитро Шмельов у свою чергу займається питаннями перелаштування промислових потужностей для забезпечення потреб воєнно-промислового комплексу та військових угруповань РФ.

Служба безпеки повідомила обидвом про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. СБУ встановила місця їх перебування і намагатиметься притягнути до відповідальності.

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