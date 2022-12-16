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СБУ назвала организаторов депортации украинских детей-сирот в РФ

Татьяна ЛозовенкоПятница, 16 декабря 2022, 13:59
СБУ назвала организаторов депортации украинских детей-сирот в РФ
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С GETTYIMAGES

Служба безопасности Украины идентифицировала "должностных лиц" оккупационной псевдоадминистрации Донетчины, которые организовали принудительную депортацию детей-сирот из Украины в Россию под видом поездок в "детские лагеря".

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По информации СБУ, организаторами схемы являются граждане России Дмитрий Гарцев и Дмитрий Шмелев, которые называют себя "министром здравоохранения" и "министром доходов и сборов". Они входят в ближайшее окружение главаря донецких боевиков Дениса Пушилина и по его "протекции" были назначены в руководящие ряды оккупационных органов в июле этого года. 

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Дмитрий Гарцев, кроме депортации украинских детей-сирот с Донетчины, занимался также переформатированием медицинской отрасли региона под нужды России. СБУ сообщает, что по его указанию переоборудовали больницы захваченной части Донецкой области в военные госпитали для приема раненых российских военных.

Дмитрий Шмелев в свою очередь занимается вопросами перестройки промышленных мощностей для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и военных группировок РФ.

Служба безопасности сообщила обоим о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. СБУ установила места их пребывания и будет пытаться привлечь к ответственности.

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Что этому предшествовало: 

  • Ранее стало известно, что россияне не вернули обратно к родителям детей, которых вывезли из захваченного Энергодара Запорожской области в "летние лагеря" в России и оккупированном Крыму, оставив их там на "неопределенный срок".
  • 15 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что только по официальным данным оккупанты депортировали в Россию 11 тысяч украинских детей.

Темы: СБУдетидепортация Донецкая область
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