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У Кривому Розі кількість загиблих зросла до 3-х, а поранених – до 13-ти

Олена РощінаП'ятниця, 16 грудня 2022, 18:31
Кривий Ріг, зруйнований дім, фото Валентина Резніченка

Кількість поранених від удару 16 грудня у Кривому Розі зросла з 8-ми до 13-ти, а кількість загиблих – із двох до трьох, завали ще розбирають.  

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, начальник Військової адміністрації Кривого Рогу й голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, "Перший міський"

Деталі: У Кривому Розі 16 грудня повністю зруйнований об’єкт енергетичної інфраструктури, також росіяни влучили в житловий будинок.

Резніченко повідомив, що російська атака обірвала три життя в Кривому Розі: загинула 64-річна жінка і молоде подружжя. Під уламками будинку ще лишається їхній маленький син. 

Тринадцятеро людей поранені, у тому числі і четверо дітей (усі вони в лікарні, 7-річна дівчинка у важкому стані).

Раніше Вілкул повідомляв про 12 поранених жителів і двох загиблих. Серед поранених хлопчик та дівчинка 3 років, а також хлопчик і дівчинка 7 років. Троє поранених у важкому стані.

Розбір завалів ще триває. 

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У місті тривають аварійні відключення електроенергії. 

Водопостачання, газопостачання запущене на генераторах. Малі котельні, лікарні та вишки "Київстару" також працюють на генераторах.

Із 596 шахтарів, що виявились заблокованими під землею через знеструмлення, більше 300 вже дістали на поверхню. Рятувальна операція ще триває.

Цьому передувало: Вранці 16 грудня у Кривому Розі російська ракета влучила у житловий будинок, було відомо про 2 загиблих і 8 поранених.

УП, оновлено
Теми: Кривий РігДніпропетровська областьвійна
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