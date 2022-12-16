Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Кривому Розі кількість загиблих зросла до 3-х, а поранених – до 13-ти

Олена РощінаП'ятниця, 16 грудня 2022, 17:31
У Кривому Розі кількість загиблих зросла до 3-х, а поранених – до 13-ти
Кривий Ріг, зруйнований дім, фото Валентина Резніченка

Кількість поранених від удару 16 грудня у Кривому Розі зросла з 8-ми до 13-ти, а кількість загиблих – із двох до трьох, завали ще розбирають.  

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, начальник Військової адміністрації Кривого Рогу й голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, "Перший міський"

Деталі: У Кривому Розі 16 грудня повністю зруйнований об’єкт енергетичної інфраструктури, також росіяни влучили в житловий будинок.

Реклама:

Резніченко повідомив, що російська атака обірвала три життя в Кривому Розі: загинула 64-річна жінка і молоде подружжя. Під уламками будинку ще лишається їхній маленький син. 

Тринадцятеро людей поранені, у тому числі і четверо дітей (усі вони в лікарні, 7-річна дівчинка у важкому стані).

Раніше Вілкул повідомляв про 12 поранених жителів і двох загиблих. Серед поранених хлопчик та дівчинка 3 років, а також хлопчик і дівчинка 7 років. Троє поранених у важкому стані.

ВІДЕО ДНЯ

Розбір завалів ще триває. 

У місті тривають аварійні відключення електроенергії. 

Водопостачання, газопостачання запущене на генераторах. Малі котельні, лікарні та вишки "Київстару" також працюють на генераторах.

Із 596 шахтарів, що виявились заблокованими під землею через знеструмлення, більше 300 вже дістали на поверхню. Рятувальна операція ще триває.

Цьому передувало: Вранці 16 грудня у Кривому Розі російська ракета влучила у житловий будинок, було відомо про 2 загиблих і 8 поранених.

УП, оновлено
Теми: Кривий РігДніпропетровська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Кривий Ріг
Росіяни атакували ракетами Кривий Ріг
"ДТЕК" відновив електропостачання після ракетного удару по Кривому Рогу
Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу: постраждав чоловік, пошкоджено 20 будинків
Останні новини
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: