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Російська ракета у Кривому Розі знищила цілий під’їзд, 2 загиблих

Альона Мазуренко П'ятниця, 16 грудня 2022, 10:50
НАСЛІДКИ РОСІЙСЬКОГО ОБСТРІЛУ КРИВОГО РОГУ 9 ЛИПНЯ. ФОТО З TELEGRAM РЕЗНІЧЕНКА

У Кривому Розі російська ракета поцiлила у житловий будинок, наразі відомо про 2 загиблих, є поранені.

Джерело: глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Пряма мова: "У Кривому Розі російська ракета поцiлила у житловий будинок. Зруйнований під’їзд.

Двоє людей загинули. Щонайменше п’ятеро поранені, серед них двоє дітей. Всі у лікарні".

Деталі: Згодом Резніченко повідомив, що внаслідок попадання у будинок у Кривому Розі 2 людини загинуло, 8 - поранені. Всі у лікарні.

Серед постраждалих троє маленьких дітей - трирічні хлопчик та дівчинка і семирічна дівчинка.

За його словами, під завалами ще можуть бути люди.

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Раніше голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що під час масованого обстрілу України зранку 16 грудня було влучання російських ракет в Кривому Розі Дніпропетровської області.

Він закликав мешканців нічого не знімати і не викладати у соцмережі. 

Тимошенко повідомив, що у Кривому Розі російська ракета влучила у житловий будинок, під завалами можуть бути люди.

Передісторія:

Теми: Кривий Рігобстрілвійна
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