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В Кривом Роге количество погибших возросло до 3-х, а раненых – до 13-ти

Елена РощинаПятница, 16 декабря 2022, 18:31
Кривой Рог, разрушенный дом, фото Валентина Резниченко

Количество раненых от удара 16 декабря в Кривом Роге возросло с 8-ми до 13-ти, а количество погибших – с двух до трех, завалы еще разбирают.  

Источник: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, начальник Военной администрации Кривого Рога и глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, "Перший міський"

Детали: В Кривом Роге 16 декабря полностью разрушен объект энергетической инфраструктуры, также россияне попали в жилой дом.

Резниченко сообщил, что российская атака оборвала три жизни в Кривом Роге: погибла 64-летняя женщина и молодая супружеская пара. Под обломками дома еще остается их маленький сын. 

Тринадцать человек ранены, в том числе и четверо детей (все они в больнице, 7-летняя девочка в тяжелом состоянии).

Ранее Вилкул сообщал о 12 раненых жителях и двух погибших. Среди раненых мальчик и девочка 3 лет, а также мальчик и девочка 7 лет. Трое раненых в тяжелом состоянии.

Разбор завалов еще продолжается.

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В городе продолжаются аварийные отключения электроэнергии. 

Водоснабжение, газоснабжение запущено на генераторах. Малые котельные, больницы и вышки "Киевстара" также работают на генераторах.

Из 596 шахтеров, которые оказались заблокированными под землей из-за обесточивания, более 300 уже достали на поверхность. Спасательная операция еще продолжается.

Этому предшествовало: Утром 16 декабря в Кривом Роге российская ракета попала в жилой дом, было известно о 2 погибших и 8 раненых.

УП, обновлено
Темы: Кривой РогДнепропетровская областьвойна
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