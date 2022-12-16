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У Кривому Розі ракета влучила в житловий будинок: під завалами можуть бути люди – ОП

Ірина БалачукП'ятниця, 16 грудня 2022, 08:46
У Кривому Розі ракета влучила в житловий будинок: під завалами можуть бути люди – ОП
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

У Кривому Розі російська ракета влучила у житловий будинок, під завалами можуть бути люди.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram, голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул в Telegram

Пряма мова Тимошенка: "Кривий Ріг. Влучання у житловий будинок. Є руйнування. Під завалами можуть бути люди".

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Деталі: Він додав, що на місці працюють екстрені служби.

Раніше Вілкул повідомив, що під час масованого обстрілу України зранку 16 грудня було влучання російських ракет в Кривому Розі Дніпропетровської області.

Він закликав мешканців нічого не знімати і не викладати у соцмережі. 

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Теми: Кривий Рігвибух
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