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Столтенберг: Путін готовий до тривалої війни і нових наступів

Олена РощінаП'ятниця, 16 грудня 2022, 19:18
Столтенберг: Путін готовий до тривалої війни і нових наступів
Єнс Столтенберг, фото Getty Images

Росія готується до затяжної війни в Україні, а країни НАТО, які підтримують Київ, повинні продовжувати надсилати зброю, поки президент Володимир Путін не зрозуміє, що "не може перемогти на полі бою".

Джерело: генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю AFP

Деталі: Майже за 10 місяців після вторгнення РФ українські війська завдали Кремлю низку поразок, унаслідок яких було звільнено значні території.

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Але генеральний секретар НАТО Столтенберг попередив, що немає жодних ознак того, що Путін "відмовився від своєї загальної мети – контролю над Україною".

Пряма мова: "Ми не повинні недооцінювати Росію. Росія планує довгу війну. Ми бачимо, що вони мобілізують більше сил, що вони готові зазнавати великих втрат, що вони намагаються отримати доступ до більшої кількості зброї та боєприпасів.

Ми маємо розуміти, що президент Путін готовий до тривалої війни і нових наступальних операцій".

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Деталі: Столтенберг вважає, що "найімовірніше, ця війна закінчиться за столом переговорів, як і більшість воєн", але будь-яке рішення має забезпечити "перемогу України як суверенної, незалежної держави".

Найшвидший спосіб домогтися цього, на думку генсека НАТО, – "надати військову підтримку, щоб президент Путін зрозумів, що він не може перемогти на полі бою, а повинен сісти за стіл переговорів і вести переговори в дусі доброї волі".

Столтенберг сказав, що "триває дискусія" щодо постачання ракетних батарей Patriot, але зазначив, що союзники по НАТО мають бути впевнені, що в них достатньо боєприпасів і запасних частин, щоб зброя, відправлена досі, працювала.

"Ми ведемо діалог між союзниками про додаткові системи, але стає все більш важливим забезпечити працездатність усіх поставлених систем", – сказав він.

Вимоги України надати більше зброї і величезний потік боєприпасів виснажили запаси членів НАТО і викликали побоювання, що оборонна промисловість альянсу може виявитися неспроможною виробити їх достатньо.

"Ми нарощуємо виробництво саме для цього: щоб мати можливість поповнити наші власні запаси для стримування і оборони, а також продовжувати надавати підтримку Україні в довгостроковій перспективі", – сказав Столтенберг.

За його словами, повномасштабне вторгнення Путіна в Україну стало сейсмічним потрясінням для Заходу і змусило НАТО зміцнити свій східний фланг.

"Це найнебезпечніша криза безпеки в Європі з часів Другої світової війни. Це поворотний момент для безпеки", – констатував Столтенберг.

Пряма мова: "Ядерна риторика щодо потенційного застосування ядерної зброї нерозважлива й небезпечна. Його мета, звісно, полягає в тому, щоб утримати нас від підтримки України, але йому це не вдасться".

Передісторія

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Теми: РосіяПутінНАТОвійна
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