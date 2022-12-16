Столтенберг: Путин готов к длительной войне и новым наступлениям

Россия готовится к затяжной войне в Украине, а поддерживающие Киев страны НАТО должны продолжать посылать оружие, пока президент Владимир Путин не поймет, что "не может победить на поле боя".

Источник: генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью AFP

Детали: Спустя почти 10 месяцев после вторжения РФ украинские войска нанесли Кремлю ряд поражений, в результате которых были освобождены значительные территории.

Но генеральный секретарь НАТО Столтенберг предупредил, что нет никаких признаков того, что Путин "отказался от своей общей цели – контроля над Украиной".

Прямая речь: "Мы не должны недооценивать Россию. Россия планирует долгую войну. Мы видим, что они мобилизуют больше сил, что они готовы нести большие потери, что они пытаются получить доступ к большему количеству оружия и боеприпасов.

Мы должны понимать, что президент Путин готов к длительной войне и новым наступательным операциям".

Детали: Столтенберг считает, что "скорее всего, эта война закончится за столом переговоров, как и большинство войн", но любое решение должно обеспечить "победу Украины как суверенного, независимого государства".

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Самый быстрый способ добиться этого, по мнению генсека НАТО, – "оказать военную поддержку, чтобы президент Путин понял, что он не может победить на поле боя, а должен сесть за стол переговоров и вести переговоры в духе доброй воли".

Столтенберг сказал, что "идет дискуссия" о поставке ракетных батарей Patriot, но отметил, что союзники по НАТО должны быть уверены, что у них достаточно боеприпасов и запасных частей, чтобы оружие, отправленное до сих пор, работало.

"Мы ведем диалог между союзниками о дополнительных системах, но становится все более важным обеспечить работоспособность всех поставленных систем", – сказал он.

Требования Украины предоставить больше оружия и огромный поток боеприпасов истощили запасы членов НАТО и вызвали опасения, что оборонная промышленность альянса может оказаться не в состоянии произвести их достаточно.

"Мы наращиваем производство именно для этого: чтобы иметь возможность пополнить наши собственные запасы для сдерживания и обороны, а также продолжать оказывать поддержку Украине в долгосрочной перспективе", – сказал Столтенберг.

По его словам, полномасштабное вторжение Путина в Украину стало сейсмическим потрясением для Запада и заставило НАТО укрепить свой восточный фланг.

"Это самый опасный кризис безопасности в Европе со времен Второй мировой войны. Это поворотный момент для безопасности", – констатировал Столтенберг.

Прямая речь: "Ядерная риторика в отношении потенциального применения ядерного оружия безрассудна и опасна. Его цель, конечно, состоит в том, чтобы удержать нас от поддержки Украины, но ему это не удастся".

Предыстория:

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предостерег, что россияне снова пойдут на Киев. По его словам, уже в январе или весной РФ может начать большое наступление с востока, с юга или с севера.

Министр обороны Алексей Резников допустил, что российские войска готовятся к новому масштабному наступлению в феврале.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предполагал, что российские войска могут попытаться возобновить масштабное наступление на Украину в январе-феврале 2023 года.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уверен, что у России нет шансов захватить украинскую территорию.

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