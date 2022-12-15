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Резніков вважає, що росіяни планують новий широкий наступ у лютому

Катерина ТищенкоЧетвер, 15 грудня 2022, 18:10
Резніков вважає, що росіяни планують новий широкий наступ у лютому
Олексій Резніков, фото Getty Images

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що російські війська готуються до нового масштабного наступу в лютому наступного року.

Джерело: Резніков в інтерв’ю The Guardian

Пряма мова: "[Призовники] готуються мінімум три місяці. Це означає, що вони намагаються розпочати наступну хвилю наступу, ймовірно, у лютому, як і минулого року. Це їхній план".

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Деталі: Резніков заявив, що, хоча Україна зараз здатна успішно захищатися від російських ракетних атак, спрямованих на ключові об'єкти інфраструктури, включаючи енергетичну мережу, з'являються докази того, що Кремль готує новий широкий наступ.

Говорячи про часткову мобілізацію в Росії близько 300 тисяч військових, Резніков припустив, що в той час як половина з них, часто після мінімальної підготовки, використовується для посилення сил Москви після низки невдач на полі бою, решта готується більш ретельно для майбутніх наступальних дій.

"Друга частина мобілізованих, приблизно 150 тисяч чоловік, розпочала свої навчальні курси в різних таборах", - сказав Резніков.

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Міністр очікує, що Росія продовжить мобілізацію своїх громадян після нинішньої часткової мобілізації, описавши основну тактику російського командування як "м'ясорубку", коли вони кидають у бій якомога більше людей в надії, що вони переважать менші за чисельністю українські сили.

"Якби це була м'ясорубка проти м'ясорубки, ми б програли. Було помилкою сприймати нас як маленьку радянську армію, яка буде воювати з великою радянською армією. Звичайно, велика радянська армія перемогла б, а маленька радянська армія програла б, але ми не радянська армія", - наголосив Резніков.

Він висловив думку, що Україна зараз перемагає Росію в повітрі. За його словами, українські системи протиповітряної оборони підвищили свою ефективність з 50% на початку повномасштабної війни до 80% у грудні.

The Guardian відзначає, що заява Резнікова про можливий новий широкий наступ росіян співпала зі схожими заявами президента Володимира Зеленського, головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ України Олександра Сирського в інтерв’ю виданню The Economist.

"Ці заяви, як видається, були частиною широких скоординованих зусиль, спрямованих на застереження західних союзників від самозаспокоєння та висвітлення постійної загрози, яку Росія становить для України", - відзначає видання.

Що передувало: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist заявив, що росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів, глава ЗСУ не сумнівається, що вони знову підуть на Київ

За його словами, вже в січні, але швидше за все навесні, РФ може розпочати великий наступ з Донбасу на сході, з півдня або навіть з Білорусі.

Теми: РезніковРосіявійна
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