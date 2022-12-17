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Путін їде тиснути на Лукашенка і наганяти страх російського наступу на Україну з Білорусі – ISW

Ольга Глущенко Субота, 17 грудня 2022, 02:56
Путін їде тиснути на Лукашенка і наганяти страх російського наступу на Україну з Білорусі – ISW
фото: тасс

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що візит президента Росії Володимира Путіна в Мінськ є нагодою натиснути на білоруського диктатора Олександра Лукашенка і посилити інформаційну операцію щодо можливого наступу Росії з території РБ.

Джерело: ISW

Деталі: Російські війська провели свою дев'яту широкомасштабну ракетну кампанію проти критично важливої української енергетичної інфраструктури 16 грудня і здійснили одну з найбільших ракетних атак на Київ на сьогоднішній день.

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В інституті зазначають, що російські удари продовжують становити значну загрозу для українського цивільного населення, але не покращують здатність російських сил проводити наступальні операції в Україні.

На думку аналітиків, заступник голови Ради національної безпеки Росії Дмитро Медведєв зробив провокаційні, але недоречні коментарі на підтримку поточних інформаційних операцій, спрямованих на послаблення підтримки України з боку Заходу.

Військові експерти припускають, що президент Росії Володимир Путін, ймовірно, буде тиснути на президента Білорусі Олександра Лукашенка, щоб отримати поступки в російсько-білоруській інтеграції, на зустрічі 19 грудня – першій зустрічі Путіна з Лукашенком у Мінську з 2019 року.

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Як наголошують в ISW, Лукашенко вже створює інформаційні умови для відхилення російських інтеграційних вимог, як він це робив протягом десятиліть.

Крім того, зазначають в інституції, візит Путіна до Мінська може свідчити про те, що Путін намагається створити умови для нової оцінки найбільш небезпечного курсу дій: відновлення наступу на Україну – можливо, на північ України або на Київ – взимку 2023 року.

Експерти додають, що наразі ISW оцінює ймовірність російського вторгнення в Україну з території Білорусі як низьку, але можливу. А зустріч двох диктаторів має на меті "посилити російську інформаційну операцію, спрямовану на те, щоб переконати українців і жителів Заходу в тому, що Росія може напасти на Україну з території Білорусі".

Ключові висновки ISW:

  • Російські війська здійснили чергову серію широкомасштабних ракетних ударів по всій території України та одну з найбільших ракетних атак на Київ на сьогоднішній день.
  • Російські удари продовжують становити значну загрозу для українського цивільного населення, незважаючи на те, що не призвели до покращення здатності Росії проводити наступальні операції.
  • Мєдвєдєв виступив з провокаційними, але недоречними коментарями на підтримку поточних інформаційних операцій, які мають на меті послабити підтримку України з боку Заходу.
  • Путін, ймовірно, чинитиме тиск на президента Білорусі Олександра Лукашенка з метою подальшої підтримки російської війни в Україні на зустрічі в Мінську 19 грудня.
  • Лукашенко вже створює інформаційні умови для відхилення російських інтеграційних вимог.
  • Майбутній візит Путіна до Мінська може свідчити про те, що він створює умови для нового наступу з білоруської території.
  • Зустріч Путіна і Лукашенка, ймовірно, просуне окрему російську інформаційну операцію, спрямовану на те, щоб зламати українську волю і готовність Заходу підтримати Україну.
  • За повідомленнями, Президент Росії Володимир Путін проігнорував найгірші оцінки потенційної шкоди російській економіці перед початком повномасштабного вторгнення в Україну.
  • Росія продовжує стикатися з економічними проблемами, що є прямим наслідком війни в Україні.
  • Російські війська провели контратаки в районі Сватового та Кремінної.
  • Окупанти продовжували наступальні операції на Бахмутському та Авдіївсько-Донецькому напрямках.
  • Загарбники також продовжували здійснювати оборонні заходи на лівому (східному) березі річки Дніпро.
  • Російське керівництво, ймовірно, матиме труднощі з додатковим набором військовослужбовців за контрактом, незважаючи на постійні зусилля, спрямовані на це.
  • Російська окупаційна влада продовжувала захоплювати об'єкти цивільної інфраструктури для лікування поранених російських військовослужбовців та надання допомоги російським військам, що діють на окупованих територіях.

Теми: ПутінЛукашенковійна
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