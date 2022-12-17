Путін їде тиснути на Лукашенка і наганяти страх російського наступу на Україну з Білорусі – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що візит президента Росії Володимира Путіна в Мінськ є нагодою натиснути на білоруського диктатора Олександра Лукашенка і посилити інформаційну операцію щодо можливого наступу Росії з території РБ.

Джерело: ISW

Деталі: Російські війська провели свою дев'яту широкомасштабну ракетну кампанію проти критично важливої української енергетичної інфраструктури 16 грудня і здійснили одну з найбільших ракетних атак на Київ на сьогоднішній день.

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В інституті зазначають, що російські удари продовжують становити значну загрозу для українського цивільного населення, але не покращують здатність російських сил проводити наступальні операції в Україні.

На думку аналітиків, заступник голови Ради національної безпеки Росії Дмитро Медведєв зробив провокаційні, але недоречні коментарі на підтримку поточних інформаційних операцій, спрямованих на послаблення підтримки України з боку Заходу.

Військові експерти припускають, що президент Росії Володимир Путін, ймовірно, буде тиснути на президента Білорусі Олександра Лукашенка, щоб отримати поступки в російсько-білоруській інтеграції, на зустрічі 19 грудня – першій зустрічі Путіна з Лукашенком у Мінську з 2019 року.

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Як наголошують в ISW, Лукашенко вже створює інформаційні умови для відхилення російських інтеграційних вимог, як він це робив протягом десятиліть.

Крім того, зазначають в інституції, візит Путіна до Мінська може свідчити про те, що Путін намагається створити умови для нової оцінки найбільш небезпечного курсу дій: відновлення наступу на Україну – можливо, на північ України або на Київ – взимку 2023 року.

Експерти додають, що наразі ISW оцінює ймовірність російського вторгнення в Україну з території Білорусі як низьку, але можливу. А зустріч двох диктаторів має на меті "посилити російську інформаційну операцію, спрямовану на те, щоб переконати українців і жителів Заходу в тому, що Росія може напасти на Україну з території Білорусі".

Ключові висновки ISW: