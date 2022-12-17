Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін їде тиснути на Лукашенка і наганяти страх російського наступу на Україну з Білорусі – ISW

Ольга Глущенко Субота, 17 грудня 2022, 03:56
фото: тасс

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що візит президента Росії Володимира Путіна в Мінськ є нагодою натиснути на білоруського диктатора Олександра Лукашенка і посилити інформаційну операцію щодо можливого наступу Росії з території РБ.

Джерело: ISW

Деталі: Російські війська провели свою дев'яту широкомасштабну ракетну кампанію проти критично важливої української енергетичної інфраструктури 16 грудня і здійснили одну з найбільших ракетних атак на Київ на сьогоднішній день.

В інституті зазначають, що російські удари продовжують становити значну загрозу для українського цивільного населення, але не покращують здатність російських сил проводити наступальні операції в Україні.

На думку аналітиків, заступник голови Ради національної безпеки Росії Дмитро Медведєв зробив провокаційні, але недоречні коментарі на підтримку поточних інформаційних операцій, спрямованих на послаблення підтримки України з боку Заходу.

Військові експерти припускають, що президент Росії Володимир Путін, ймовірно, буде тиснути на президента Білорусі Олександра Лукашенка, щоб отримати поступки в російсько-білоруській інтеграції, на зустрічі 19 грудня – першій зустрічі Путіна з Лукашенком у Мінську з 2019 року.

Як наголошують в ISW, Лукашенко вже створює інформаційні умови для відхилення російських інтеграційних вимог, як він це робив протягом десятиліть.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, зазначають в інституції, візит Путіна до Мінська може свідчити про те, що Путін намагається створити умови для нової оцінки найбільш небезпечного курсу дій: відновлення наступу на Україну – можливо, на північ України або на Київ – взимку 2023 року.

Експерти додають, що наразі ISW оцінює ймовірність російського вторгнення в Україну з території Білорусі як низьку, але можливу. А зустріч двох диктаторів має на меті "посилити російську інформаційну операцію, спрямовану на те, щоб переконати українців і жителів Заходу в тому, що Росія може напасти на Україну з території Білорусі".

Ключові висновки ISW:

  • Російські війська здійснили чергову серію широкомасштабних ракетних ударів по всій території України та одну з найбільших ракетних атак на Київ на сьогоднішній день.
  • Російські удари продовжують становити значну загрозу для українського цивільного населення, незважаючи на те, що не призвели до покращення здатності Росії проводити наступальні операції.
  • Мєдвєдєв виступив з провокаційними, але недоречними коментарями на підтримку поточних інформаційних операцій, які мають на меті послабити підтримку України з боку Заходу.
  • Путін, ймовірно, чинитиме тиск на президента Білорусі Олександра Лукашенка з метою подальшої підтримки російської війни в Україні на зустрічі в Мінську 19 грудня.
  • Лукашенко вже створює інформаційні умови для відхилення російських інтеграційних вимог.
  • Майбутній візит Путіна до Мінська може свідчити про те, що він створює умови для нового наступу з білоруської території.
  • Зустріч Путіна і Лукашенка, ймовірно, просуне окрему російську інформаційну операцію, спрямовану на те, щоб зламати українську волю і готовність Заходу підтримати Україну.
  • За повідомленнями, Президент Росії Володимир Путін проігнорував найгірші оцінки потенційної шкоди російській економіці перед початком повномасштабного вторгнення в Україну.
  • Росія продовжує стикатися з економічними проблемами, що є прямим наслідком війни в Україні.
  • Російські війська провели контратаки в районі Сватового та Кремінної.
  • Окупанти продовжували наступальні операції на Бахмутському та Авдіївсько-Донецькому напрямках.
  • Загарбники також продовжували здійснювати оборонні заходи на лівому (східному) березі річки Дніпро.
  • Російське керівництво, ймовірно, матиме труднощі з додатковим набором військовослужбовців за контрактом, незважаючи на постійні зусилля, спрямовані на це.
  • Російська окупаційна влада продовжувала захоплювати об'єкти цивільної інфраструктури для лікування поранених російських військовослужбовців та надання допомоги російським військам, що діють на окупованих територіях.

Теми: ПутінЛукашенковійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

"Вісник добрих новин": ISW проаналізував, як Кремль "відбілює" Путіна

Екснардеп-зрадник Царьов визнав, що Росія "втратила" Україну

За день електрику повернули 6 мільйонам українців, є великі проблеми з водою – Зеленський

ЧС-2022: Хорватія вдруге поспіль фінішує у трійці найкращих

Умова Німеччини щодо передачі Україні танків діятиме і в наступному році - Шольц

Росія отримала нову партію "Шахедів" – розвідка

Усі новини...
Путін
Столтенберг: Путін готовий до тривалої війни і нових наступів
У Британії створили статую Путіна з головою-членом для допомоги ЗСУ та кидання яйцями
Путін і Лукашенко візьмуть на зустріч міністрів оборони Шойгу і Хрєніна
Останні новини
04:52
КНДР знову запустила балістичну ракету – ЗМІ
03:50
"Вісник добрих новин": ISW проаналізував, як Кремль "відбілює" Путіна
02:48
відеоБританія підтвердила відправку високоточних ракет Brimstone 2 в Україну
01:58
Австрія назвала Голодомор "жахливим злочином"
01:12
Путін не захотів зустрічатися із Зеленським і назвав його "пособником нацизму" – NYT
00:37
Прикордоння Сумщини ворог атакував АГС і мінами – ОВА
23:53
Навесні ЗСУ вистежили окупантів на півночі України за мобільними телефонами – NYT
23:10
"Не дивіться це відео!": у мережі бурхливо реагують на участь Жадана у кліпі Соловій
23:07
Екснардеп-зрадник Царьов визнав, що Росія "втратила" Україну
22:39
Китай занепокоєний невдачами РФ в Україні через власні амбіції – директор ЦРУ
Усі новини...