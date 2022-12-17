Путин едет давить на Лукашенко и нагонять страх российского наступления на Украину из Беларуси – ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что визит президента России Владимира Путина в Минск является поводом надавить на белорусского диктатора Александра Лукашенко и усилить информационную операцию относительно возможного наступления России с территории РБ.

Источник: ISW

Детали: Российские войска провели свою девятую широкомасштабную ракетную кампанию против критически важной украинской энергетической инфраструктуры 16 декабря и осуществили одну из крупнейших ракетных атак на Киев на сегодняшний день.

Реклама:

В институте отмечают, что российские удары продолжают представлять значительную угрозу для украинского гражданского населения, но не улучшают способность российских сил проводить наступательные операции в Украине.

По мнению аналитиков, заместитель председателя Совета национальной безопасности России Дмитрий Медведев сделал провокационные, но неуместные комментарии в поддержку текущих информационных операций, направленных на ослабление поддержки Украины со стороны Запада.

Военные эксперты предполагают, что президент России Владимир Путин, вероятно, будет давить на президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы получить уступки в российско-белорусской интеграции, на встрече 19 декабря - первой встрече Путина с Лукашенко в Минске с 2019 года.

ВИДЕО ДНЯ

Как отмечают в ISW, Лукашенко уже создает информационные условия для отклонения российских интеграционных требований, как он это делал в течение десятилетий.

Кроме того, отмечают в институте, визит Путина в Минск может свидетельствовать о том, что Путин пытается создать условия для новой оценки наиболее опасного курса действий: возобновление наступления на Украину - возможно, на север Украины или на Киев - зимой 2023 года.

Эксперты добавляют, что сейчас ISW оценивает вероятность российского вторжения в Украину с территории Беларуси как низкую, но возможную. А встреча двух диктаторов имеет целью "усилить российскую информационную операцию, направленную на то, чтобы убедить украинцев и жителей Запада в том, что Россия может напасть на Украину с территории Беларуси".

Ключевые выводы ISW: