Путин едет давить на Лукашенко и нагонять страх российского наступления на Украину из Беларуси – ISW
Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что визит президента России Владимира Путина в Минск является поводом надавить на белорусского диктатора Александра Лукашенко и усилить информационную операцию относительно возможного наступления России с территории РБ.
Источник: ISW
Детали: Российские войска провели свою девятую широкомасштабную ракетную кампанию против критически важной украинской энергетической инфраструктуры 16 декабря и осуществили одну из крупнейших ракетных атак на Киев на сегодняшний день.
В институте отмечают, что российские удары продолжают представлять значительную угрозу для украинского гражданского населения, но не улучшают способность российских сил проводить наступательные операции в Украине.
По мнению аналитиков, заместитель председателя Совета национальной безопасности России Дмитрий Медведев сделал провокационные, но неуместные комментарии в поддержку текущих информационных операций, направленных на ослабление поддержки Украины со стороны Запада.
Военные эксперты предполагают, что президент России Владимир Путин, вероятно, будет давить на президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы получить уступки в российско-белорусской интеграции, на встрече 19 декабря - первой встрече Путина с Лукашенко в Минске с 2019 года.
Как отмечают в ISW, Лукашенко уже создает информационные условия для отклонения российских интеграционных требований, как он это делал в течение десятилетий.
Кроме того, отмечают в институте, визит Путина в Минск может свидетельствовать о том, что Путин пытается создать условия для новой оценки наиболее опасного курса действий: возобновление наступления на Украину - возможно, на север Украины или на Киев - зимой 2023 года.
Эксперты добавляют, что сейчас ISW оценивает вероятность российского вторжения в Украину с территории Беларуси как низкую, но возможную. А встреча двух диктаторов имеет целью "усилить российскую информационную операцию, направленную на то, чтобы убедить украинцев и жителей Запада в том, что Россия может напасть на Украину с территории Беларуси".
Ключевые выводы ISW:
- Российские войска осуществили очередную серию широкомасштабных ракетных ударов по всей территории Украины и одну из крупнейших ракетных атак на Киев на сегодняшний день.
- Российские удары продолжают представлять значительную угрозу для украинского гражданского населения, несмотря на то, что не привели к улучшению способности России проводить наступательные операции.
- Медведев выступил с провокационными, но неуместными комментариями в поддержку текущих информационных операций, которые имеют целью ослабить поддержку Украины со стороны Запада.
- Путин, вероятно, будет оказывать давление на президента Беларуси Александра Лукашенко с целью дальнейшей поддержки российской войны в Украине на встрече в Минске 19 декабря.
- Лукашенко уже создает информационные условия для отклонения российских интеграционных требований.
- Предстоящий визит Путина в Минск может свидетельствовать о том, что он создает условия для нового наступления с белорусской территории.
- Встреча Путина и Лукашенко, вероятно, продвинет отдельную российскую информационную операцию, направленную на то, чтобы сломать украинскую волю и готовность Запада поддержать Украину.
- По сообщениям, Президент России Владимир Путин проигнорировал худшие оценки потенциального ущерба российской экономике перед началом полномасштабного вторжения в Украину.
- Россия продолжает сталкиваться с экономическими проблемами, что является прямым следствием войны в Украине.
- Российские войска провели контратаки в районе Сватово и Кременной.
- Оккупанты продолжали наступательные операции на Бахмутском и Авдеевско-Донецком направлениях.
- Захватчики также продолжали осуществлять оборонительные мероприятия на левом (восточном) берегу реки Днепр.
- Российское руководство, вероятно, будет испытывать трудности с дополнительным набором военнослужащих по контракту, несмотря на постоянные усилия, направленные на это.
- Российские оккупационные власти продолжали захватывать объекты гражданской инфраструктуры для лечения раненых российских военнослужащих и оказания помощи российским войскам, действующим на оккупированных территориях.