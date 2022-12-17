У Кривому Розі рятувальники з-під завалів дістали тіло півторарічної дитини – ОВА

зруйнований будинок у Кривому Розі, фото з тг Резніченка

Вночі у Кривому Розі рятувальники з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку дістали тіло загиблого півторарічного хлопчика.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко

Пряма мова: "У Кривому Розі після опівночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку тіло 1,5-річного хлопчика…

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П’ятничний удар по місту забрав чотири життя. Росіяни вбили 64-рiчну жінку і молоду родину з маленьким сином. Тринадцятеро людей поранені. Серед них – четверо дітей".

Деталі: Також Резніченко повідомив, що вночі не вщухали обстріли Нікопольщини.

Російські окупаційні війська накрили важкою артилерією дві громади – Червоногригорівську та Марганецьку.

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Цього разу обійшлося без потерпілих.

Пошкоджені будинки та лінії електропередач.

Цьому передувало: Вранці 16 грудня у Кривому Розі російська ракета влучила у житловий будинок.

Згодом повідомлялося, що кількість поранених від удару 16 грудня у Кривому Розі зросла з 8-ми до 13-ти, а кількість загиблих – із двох до трьох, завали ще розбирають.