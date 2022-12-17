В Кривом Роге спасатели из-под завалов достали тело полуторагодовалого ребенка – ОВА

разрушенный дом в Кривом Роге, фото с тг Резниченко

Ночью в Кривом Роге спасатели из-под завалов разрушенного российской ракетой дома достали тело погибшего полуторагодовалого мальчика.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко

Прямая речь: "В Кривом Роге после полуночи спасатели достали из-под завалов разрушенного российской ракетой дома тело 1,5-летнего мальчика...

Пятничный удар по городу унес четыре жизни. Россияне убили 64-летнюю женщину и молодую семью с маленьким сыном. Тринадцать человек ранены. Среди них - четверо детей".

Детали: Также Резниченко сообщил, что ночью не утихали обстрелы Никопольщины.

Российские оккупационные войска накрыли тяжелой артиллерией две громады - Червоногригорьевскую и Марганецкую.

На этот раз обошлось без пострадавших.

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Повреждены дома и линии электропередач.

Напомним: Утром 16 декабря в Кривом Роге российская ракета попала в жилой дом, было известно о 2 погибших и 8 раненых.

Позже количество раненых возросло с 8-ми до 13-ти, а количество погибших – с двух до трех, завалы еще разбирают.