Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Кривом Роге спасатели из-под завалов достали тело полуторагодовалого ребенка – ОВА

Ольга ГлущенкоСуббота, 17 декабря 2022, 06:47
В Кривом Роге спасатели из-под завалов достали тело полуторагодовалого ребенка – ОВА
разрушенный дом в Кривом Роге, фото с тг Резниченко

Ночью в Кривом Роге спасатели из-под завалов разрушенного российской ракетой дома достали тело погибшего полуторагодовалого мальчика.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко

Прямая речь: "В Кривом Роге после полуночи спасатели достали из-под завалов разрушенного российской ракетой дома тело 1,5-летнего мальчика...

Реклама:

Пятничный удар по городу унес четыре жизни. Россияне убили 64-летнюю женщину и молодую семью с маленьким сыном. Тринадцать человек ранены. Среди них - четверо детей".

Детали: Также Резниченко сообщил, что ночью не утихали обстрелы Никопольщины.

Российские оккупационные войска накрыли тяжелой артиллерией две громады - Червоногригорьевскую и Марганецкую.

ВИДЕО ДНЯ

На этот раз обошлось без пострадавших.

Повреждены дома и линии электропередач.

Напомним: Утром 16 декабря в Кривом Роге российская ракета попала в жилой дом, было известно о 2 погибших и 8 раненых.

Позже количество раненых возросло с 8-ми до 13-ти, а количество погибших – с двух до трех, завалы еще разбирают.

Темы: Кривой РогДнепропетровская областьобстрелдети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Кривой Рог
Россияне атаковали ракетами Кривой Рог
"ДТЭК" восстановил электроснабжение после ракетного удара по Кривому Рогу
Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: пострадал мужчина, повреждено 20 домов
Последние новости
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: