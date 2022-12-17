У Києві знову відкрили "скляний" міст, який постраждав від ракети 10 жовтня

У Києві після ліквідації пошкоджень внаслідок ракетного удару РФ відкрили пішохідно-велосипедний міст.

Джерело: очільник столиці Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова: "Друзі! Відсьогодні можна знову гуляти нашим пішохідно-велосипедним мостом. Його відкрили після ремонтних робіт і оновлення".

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Деталі: За словами Кличка, комунальники замінили всі 18 пошкоджених підлогових склопакетів, а також 143 перильних скла. 57 з них були повністю зруйновані, 86 - пошкоджені внаслідок ракетної атаки 10 жовтня.

Було відновлено й перила та троси, натягнуті вздовж мосту. Окрім того, працівники "Київавтошляхмосту" ще раз обстежили опори споруди, систему освітлення та відеоспостереження.

Вони прибрали сніг і нанесли протиожеледні матеріали на покриття мосту.

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"Тож, один із наших символів незламності знову радо чекає на киян та гостей столиці", - додав мер.

Що передувало: Вранці 10 жовтня, під час масованого удару по енергетичній інфраструктурі України, росіяни вдарили ракетами по Києву, у тому числі по "мосту Кличка" у центрі столиці. Тоді постраждали скляні елементи пішохідно-велосипедного моста, а трос і металеві конструкції вціліли.

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