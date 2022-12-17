Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві знову відкрили "скляний" міст, який постраждав від ракети 10 жовтня

Валентина РоманенкоСубота, 17 грудня 2022, 10:08
У Києві знову відкрили скляний міст, який постраждав від ракети 10 жовтня
фото з Facebook Кличка

У Києві після ліквідації пошкоджень внаслідок ракетного удару РФ відкрили пішохідно-велосипедний міст.

Джерело: очільник столиці Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова: "Друзі! Відсьогодні можна знову гуляти нашим пішохідно-велосипедним мостом.  Його відкрили після ремонтних робіт і оновлення".

Реклама:

Деталі: За словами Кличка, комунальники замінили всі 18 пошкоджених підлогових склопакетів, а також 143 перильних скла. 57 з них були повністю зруйновані, 86 - пошкоджені внаслідок ракетної атаки 10 жовтня.

 

Було відновлено й перила та троси, натягнуті вздовж мосту. Окрім того, працівники "Київавтошляхмосту" ще раз обстежили опори споруди, систему освітлення та відеоспостереження.

Вони прибрали сніг і нанесли протиожеледні матеріали на покриття мосту.

ВІДЕО ДНЯ
 

"Тож, один із наших символів незламності знову радо чекає на киян та гостей столиці", - додав мер.

Що передувало: Вранці 10 жовтня, під час масованого удару по енергетичній інфраструктурі України, росіяни вдарили ракетами по Києву, у тому числі по "мосту Кличка" у центрі столиці. Тоді постраждали скляні елементи пішохідно-велосипедного моста, а трос і металеві конструкції вціліли.

Читайте також: Міст Кличка встояв, а Кримський – ні. Як українці відреагували на обстріл одного з символів Києва

Теми: Київ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Київ
The Guardian показав відео нічної ракетної атаки у Києві та її наслідків
У центрі Києва родичі зниклих та полонених вийшли на акцію
Доступ до укриттів в освітянських закладах Києва буде цілодобовим – Кличко
Останні новини
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: