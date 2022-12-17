Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве снова открыт "стеклянный" мост, пострадавший от ракеты 10 октября

Валентина РоманенкоСуббота, 17 декабря 2022, 11:08
фото из Facebook Кличко

В Киеве после ликвидации повреждений в результате ракетного удара РФ открыли пешеходно-велосипедный мост.

Источник: глава столицы Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь: "Друзья! С сегодняшнего дня можно снова гулять нашим пешеходно-велосипедным мостом.  Его открыли после ремонтных работ и обновления".

Детали: По словам Кличко, коммунальщики заменили все 18 поврежденных напольных стеклопакетов, а также 143 перильных стекла. 57 из них были полностью разрушены, 86 - повреждены в результате ракетной атаки 10 октября.

 

Были восстановлены и перила и тросы, натянутые вдоль моста. Кроме того, работники "Киевавтодормоста" еще раз обследовали опоры сооружения, систему освещения и видеонаблюдения.

Они убрали снег и нанесли противогололедные материалы на покрытие моста.

 

"Поэтому, один из наших символов несокрушимости снова радушно ждет киевлян и гостей столицы", - добавил мэр.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Утром 10 октября, во время массированного удара по энергичной инфраструктуре Украины, россияне ударили ракетами по Киеву, в том числе по "мосту Кличко" в центре столицы. Тогда пострадали стеклянные элементы пешеходно-велосипедного моста, а трос и металлические конструкции уцелели.

Читайте также: Мост Кличко устоял, а Крымский - нет. Как украинцы отреагировали на обстрел одного из символов Киева

Темы: Киев
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Папа Римский назвал войну в Украине глобальной и не видит ее скорого конца

видеоШойгу побывал на оккупированной территории Украины

Путин не захотел встречаться с Зеленским и назвал его "пособником нацизма" – NYT

Экс-нардеп предатель Царев признал, что Россия "потеряла" Украину

За день электричество вернули 6 миллионам украинцев, есть большие проблемы с водой – Зеленский

Все новости...
Киев
В Киеве всем вернули воду, но треть еще без света - Кличко
В Киеве метро возобновляет работу – Кличко
ДТЭК возобновил работу объектов в Киеве: вернут холодную воду всей столице и свет на Троещине
Последние новости
11:53
В энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности - Укрэнерго
11:47
Россияне обстреливали 8 областей: за сутки 4 погибших гражданских – данные ОВА
11:27
Китайский автопром обогащается из-за дефицита автомобилей в РФ
11:21
Украинских ветеранов будут привлекать к преподаванию военной подготовки в школах
11:14
Папа Римский назвал войну в Украине глобальной и не видит ее скорого конца
10:50
600 тысяч жителей Киевщины до сих пор без света – ОВА
10:35
Глава МИД Германии: Перемирие на условиях России не улучшит положение украинцев
10:33
Украина получила первую партию энергетического оборудования от Азербайджана
10:24
Объявили победителя премии Шевелева
10:22
Херсонщина: за сутки россияне убили 3 жителей, 6 ранили
Все новости...