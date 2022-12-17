В Киеве снова открыт "стеклянный" мост, пострадавший от ракеты 10 октября

В Киеве после ликвидации повреждений в результате ракетного удара РФ открыли пешеходно-велосипедный мост.

Источник: глава столицы Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь: "Друзья! С сегодняшнего дня можно снова гулять нашим пешеходно-велосипедным мостом. Его открыли после ремонтных работ и обновления".

Детали: По словам Кличко, коммунальщики заменили все 18 поврежденных напольных стеклопакетов, а также 143 перильных стекла. 57 из них были полностью разрушены, 86 - повреждены в результате ракетной атаки 10 октября.

Были восстановлены и перила и тросы, натянутые вдоль моста. Кроме того, работники "Киевавтодормоста" еще раз обследовали опоры сооружения, систему освещения и видеонаблюдения.

Они убрали снег и нанесли противогололедные материалы на покрытие моста.

"Поэтому, один из наших символов несокрушимости снова радушно ждет киевлян и гостей столицы", - добавил мэр.

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Что предшествовало: Утром 10 октября, во время массированного удара по энергичной инфраструктуре Украины, россияне ударили ракетами по Киеву, в том числе по "мосту Кличко" в центре столицы. Тогда пострадали стеклянные элементы пешеходно-велосипедного моста, а трос и металлические конструкции уцелели.

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