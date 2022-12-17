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У полон здаються цілі підрозділи РФ, ресурсами "Хочу жить" скористалися понад мільйон осіб – ГУР

Катерина ТищенкоСубота, 17 грудня 2022, 16:49
У полон здаються цілі підрозділи РФ, ресурсами Хочу жить скористалися понад мільйон осіб – ГУР
Андрій Юсов, фото Укрінформ

Інформаційними ресурсами українського державного проєкту "Хочу жить", який дає можливість для окупантів здатися в полон, скористалися понад 1 мільйон 200 тисяч осіб, більшість із яких на території РФ.

Джерело: представник пресслужби ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Понад 1 мільйон 200 тисяч людей – це ті люди, які скористалися інформаційними ресурсами проєкту "Хочу жить". Із них левова частка – це люди, які перебувають на території так званої Російської Федерації.

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Це поки що не прямі звернення, але це люди, які вивчають для себе або для своїх рідних можливість зберегти життя в кривавій несправедливій війні окупантів Путіна проти України".

Деталі: Юсов повідомив, що щодня на гарячу лінію, в чат-бот та через інші контакти до проєкту звертаються понад 100 осіб.

"Результати є, і вони вагомі, які стосуються і окремих рашистів, які здаються в полон, і цілих підрозділів, і це не лише рядові, але й офіцерський склад. Хоча найбільшу активність проявляють, безумовно, частково мобілізовані. Це люди, які взагалі не розуміють, що їм робити на війні в Україні й для чого вони тут опиняються", - розповів представник ГУР.

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Довідка: Український державний проєкт "Хочу жить" покликаний допомогти військовим армії РФ безпечно здатися в полон українським Збройним силам.

Для отримання інформації, як здатися в полон, російським військовим або їхнім рідним та близьким слід телефонувати за цілодобовими номерами: +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84.

Росіянам гарантують утримання згідно з нормами Женевських конвенцій.

Що передувало: 4 жовтня в Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що за кілька тижнів надійшло понад 2 тисячі звернень щодо здачі в полон російських військових.

Сайт проєкту "Хочу жить" блокують на території Росії.

Теми: розвідкаполонені
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