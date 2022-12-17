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В плен сдаются целые подразделения РФ, ресурсами "Хочу жить" воспользовались более миллиона человек – ГУР

Катерина ТищенкоСуббота, 17 декабря 2022, 17:49
Андрей Юсов, фото Укринформ

Информационными ресурсами украинского государственного проекта "Хочу жить", который дает возможность для оккупантов сдаться в плен, воспользовались более 1 миллиона 200 тысяч человек, большинство из которых на территории РФ.

Источник: представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Более 1 миллиона 200 тысяч человек - это те люди, которые воспользовались информационными ресурсами проекта "Хочу жить". Из них львиная доля - это люди, которые находятся на территории так называемой Российской Федерации.

Это пока не прямые обращения, но это люди, которые изучают для себя или для своих родных возможность сохранить жизнь в кровавой несправедливой войне оккупантов Путина против Украины".

Детали: Юсов сообщил, что ежедневно на горячую линию, в чат-бот и через другие контакты к проекту обращаются более 100 человек.

"Результаты есть, и они весомые, касающиеся и отдельных рашистов, которые сдаются в плен, и целых подразделений, и это не только рядовые, но и офицерский состав. Хотя наибольшую активность проявляют, безусловно, частично мобилизованные. Это люди, которые вообще не понимают, что им делать на войне в Украине и для чего они здесь оказываются", - рассказал представитель ГУР.

Справка: Украинский государственный проект "Хочу жить" призван помочь военным армии РФ безопасно сдаться в плен украинским Вооруженным силам.

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Для получения информации, как сдаться в плен, российским военным или их родным и близким следует звонить по круглосуточным номерам: +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84.

Россиянам гарантируют содержание согласно нормам Женевских конвенций.

Что предшествовало: 4 октября в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что за несколько недель поступило более 2 тысяч обращений о сдаче в плен российских военных.

Сайт проекта "Хочу жить" блокируют на территории России.

Темы: разведкапленные
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