"Несподіванки не буде": в ГУР розповіли, як знатимуть про новий повномасштабний наступ РФ

Сили оборони України готуються до всіх можливих сценаріїв нового масштабного наступу Росії, наразі ударного угруповання ворога не спостерігається.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону

Деталі: Представника ГУР попросили прокоментувати заяву міністра оборони Олексія Резнікова, який висловив думку, що російські війська готуються до нового масштабного наступу в лютому 2023 року. Журналісти поцікавилися, за якими ознаками розвідка знатиме, що цей наступ відбудеться.

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Пряма мова: "Якщо говорити про найпростіші очевидні речі, то це формування ударних угруповань і підведення їх до кордону. Також є багато інших розвідджерел, агентурні дані, вони всі сумуються, аналізуються і робляться відповідні висновки.

Станом на зараз (такого "ударного кулака") ми не бачимо, не констатуємо, але це не означає, що такої загрози немає. Якщо ця загроза буде, то Україна і власними зусиллями, і за рахунок обміну даними з нашими партнерами, зокрема країнами НАТО в першу чергу, ми безумовно будемо володіти цією інформацією.

Але в першу чергу спираємося на власні дані. І станом на зараз рашисти не готові до нового повномасштабного наступу. Хоча ми з вами повинні розуміти, що ми живемо в умовах повномасштабного наступу з 24 лютого. І йдеться не про новий наступ а умовно про нові операції в рамках цього повномасштабного наступу".

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Деталі: За словами Юсова, все найкраще, найбільш боєздатне, найелітніше й готове до використання, що стосується і живої сили і техніки Путін та його режим уже відправили на утилізацію в України і воно було знищене ЗСУ.

Те, що розконсервовується, – зброя – має вже інші характеристики та перебуває в іншому стані.

Стосовно Білорусі, представник ГУР зазначив, що ця країна наразі використовується як полігон для навчання мобілізованих і база для постачання озброєння, в тому числі важкого…

Маневри, які наразі спостерігаються, пересування військових, передислокації, зорієнтовані зокрема, щоб відволікати українські Сили оборони і змушувати тримати певну кількість військ на цьому напрямку.

Водночас, за словами Юсова, сьогодні Білорусь, навіть разом із частково мобілізованими, не готова до повноцінної участі (у війні), повноцінної наземної операції. Якби таке рішення було прийнято, це було би самогубством і з військової точки зору, і з політичної, вважає представник розвідки.

Пряма мова: "Якщо ситуація буде змінюватися, ми точно будемо володіти такою інформацією. Але незалежно від того, які рішення будуть прийняті, можна ще раз наголосити: до різних сценаріїв, до різного розвитку, зокрема з білоруського напрямку українські Сили оборони готові. Несподіванки не буде".

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