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"Неожиданности не будет": в ГУР рассказали, как будут знать о новом наступлении РФ

Валентина РоманенкоСуббота, 17 декабря 2022, 17:53
Андрей Юсов

Силы обороны Украины готовятся ко всем возможным сценариям нового масштабного наступления России, пока ударной группировки врага не наблюдается.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона

Детали: Представителя ГУР попросили прокомментировать заявление министра обороны Алексея Резникова, который высказал мнение, что российские войска готовятся к новому масштабному наступлению в феврале 2023 года. Журналисты поинтересовались, по каким признакам разведка будет знать, что это наступление состоится.

Прямая речь: "Если говорить о самых простых очевидных вещах, то это формирование ударных группировок и подвод их к границе.  Также есть много других источников, агентурные данные, они все суммируются, анализируются и делаются соответствующие выводы.

По состоянию на сейчас (такого "ударного кулака") мы не видим, не констатируем, но это не значит, что такой угрозы нет. Если эта угроза будет, то Украина и собственными усилиями, и за счет обмена данными с нашими партнерами, в частности странами НАТО в первую очередь, мы безусловно будем владеть этой информацией.

Но в первую очередь опираемся на собственные данные. И по состоянию на сейчас рашисты не готовы к новому полномасштабному наступлению. Хотя мы с вами должны понимать, что мы живем в условиях полномасштабного наступления с 24 февраля. И речь идет не о новом наступлении, а условно о новых операциях в рамках этого полномасштабного наступления".

Детали: По словам Юсова, все лучшее, наиболее боеспособное, элитное и готовое к использованию, что касается и живой силы и техники Путин и его режим уже отправили на утилизацию в Украину и оно было уничтожено ВСУ.

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То, что расконсервируется, - оружие - имеет уже другие характеристики и находится в другом состоянии.

Относительно Беларуси, представитель ГУР отметил, что эта страна сейчас используется как полигон для обучения мобилизованных и база для поставки вооружения, в том числе тяжелого...

Маневры, которые сейчас наблюдаются, передвижения военных, передислокация, ориентированы в частности, чтобы отвлекать украинские Силы обороны и заставлять держать определенное количество войск на этом направлении.

В то же время, по словам Юсова, сегодня Беларусь, даже вместе с частично мобилизованными, не готова к полноценному участию (в войне), полноценной наземной операции. Если бы такое решение было принято, это было бы самоубийством и с военной точки зрения, и с политической, считает представитель разведки.

Прямая речь: "Если ситуация будет меняться, мы точно будем владеть такой информацией. Но независимо от того, какие решения будут приняты, можно еще раз подчеркнуть: к различным сценариям, к разному развитию, в частности с белорусского направления украинские Силы обороны готовы. Неожиданности не будет".

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Темы: войнаразведка
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