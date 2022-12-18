Херсонщина: за добу росіяни вбили 3 мешканців, 6 поранили

місце обстрілу в Степанівці 17 грудня, фото з Telegram Кирила Тимошенка

У суботу 17 грудня російські війська обстріляли територію Херсонщини 54 рази, загинуло 3 осіб, 6 дістали поранень.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Дослівно: "Російські окупанти 54 рази обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області потерпали від атак з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та снайперського вогню.

Ворог вкотре обстріляв житлові квартали Херсона. Поцілили в медичний заклад, приватні та багатоквартирні будинки.

Минулої доби через російські обстріли загинуло 3 людей, 6 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості".

Що передувало: У суботу голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомляв, що російська армія завдала удару по Херсонському геріатричному центру в селі Степанівка.

Також у Степанівці окупанти влучили у штаб гуманітарної допомоги.