Херсонщина: за сутки россияне убили 3 жителей, 6 ранили
В субботу 17 декабря российские войска обстреляли территорию Херсонщины 54 раза, погибли 3 человека, 6 получили ранения.
Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram
Дословно: "Российские оккупанты 54 раза обстреляли территорию Херсонщины. Мирные населенные пункты области подвергались атакам из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и снайперского огня.
Враг еще раз обстрелял жилые кварталы Херсона. Попали в медицинское учреждение, частные и многоквартирные дома.
За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погибли 3 человека, 6 жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести".
Что предшествовало: У субботу глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщал, что российская армия нанесла удар по Херсонскому гериатрическому центру в селе Степановка.
Также в Степановке россияне обстреляли штаб гуманитарной помощи.