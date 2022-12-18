Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Херсонщина: за сутки россияне убили 3 жителей, 6 ранили

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 декабря 2022, 09:22
Херсонщина: за сутки россияне убили 3 жителей, 6 ранили
место обстрела в Степановке 17 декабря, фото из Telegram Кирилла Тимошенко

В субботу 17 декабря российские войска обстреляли территорию Херсонщины 54 раза, погибли 3 человека, 6 получили ранения.

Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Дословно: "Российские оккупанты 54 раза обстреляли территорию Херсонщины. Мирные населенные пункты области подвергались атакам из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и снайперского огня.

Реклама:

Враг еще раз обстрелял жилые кварталы Херсона. Попали в медицинское учреждение, частные и многоквартирные дома.

За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погибли 3 человека, 6 жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести".

Что предшествовало: У субботу глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщал, что российская армия нанесла удар по Херсонскому гериатрическому центру в селе Степановка.

ВИДЕО ДНЯ

Также в Степановке россияне обстреляли штаб гуманитарной помощи.

Темы: Херсонская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Херсонская область
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Бойцы ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Херсонщины 
Последние новости
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: