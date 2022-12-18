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Херсонщина: за сутки россияне убили 3 жителей, 6 ранили

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 декабря 2022, 10:22
место обстрела в Степановке 17 декабря, фото из Telegram Кирилла Тимошенко

В субботу 17 декабря российские войска обстреляли территорию Херсонщины 54 раза, погибли 3 человека, 6 получили ранения.

Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Дословно: "Российские оккупанты 54 раза обстреляли территорию Херсонщины. Мирные населенные пункты области подвергались атакам из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и снайперского огня.

Враг еще раз обстрелял жилые кварталы Херсона. Попали в медицинское учреждение, частные и многоквартирные дома.

За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погибли 3 человека, 6 жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести".

Что предшествовало: У субботу глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщал, что российская армия нанесла удар по Херсонскому гериатрическому центру в селе Степановка.

Также в Степановке россияне обстреляли штаб гуманитарной помощи.

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Темы: Херсонская областьвойна
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