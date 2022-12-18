Зеленський: Хто б і до чого не схиляв Мінськ, це їм не допоможе

Президент Володимир Зеленський заявляє, що "хто б і до чого не схиляв Мінськ", це їм не допоможе.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Також на Ставці (у неділю – ред.) детально обговорили кордон. Захист кордону як із Росією, так і з Білоруссю – це теж постійний пріоритет. Готуємося до всіх можливих оборонних сценаріїв.

Хто б і до чого не схиляв Мінськ, це їм так само не допоможе, як і всі інші хворі ідеї в цій війні проти України та українців".

Деталі: Зеленський також зазначив, що на засідання Ставки детально розглядалася ситуація на Донеччині та Луганщині.

"Бахмутський напрямок – ключове. Місто тримаємо, хоч окупанти роблять усе, щоб там не залишилося жодної цілої стіни", - сказав він.

"Запорізька область, Херсонська, південь загалом – поступово зменшуємо потенціал окупантів. Мінус склади, мінус логістика російської армії", - додав президент.

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Він також знову звернувся до партнерів України з проханням допомогти повністю захистити українське небо засобами ППО.

Пряма мова: "Допомігши нам повністю захистити наше небо, надавши нам швидше сучасні системи ППО в достатній кількості, ви можете позбавити державу-терориста головного інструменту терору. Це буде один із найпотужніших кроків, що наблизять закінчення агресії. Росії доведеться йти шляхом до припинення агресії, коли вона більше не зможе йти шляхом ракетних ударів".

Що передувало: Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що в ході візиту президента РФ Володимира Путіна до Білорусі 19 грудня йтиметься про більш широке залучення збройних сил Білорусі до війни проти України, зокрема на суходолі.

19 грудня Путін планує відвідати Мінськ з широкою урядовою делегацією. Планується спершу зустріч за участі усіх міністрів, після того зустріч Лукашенка й Путіна сам на сам, а далі пресконференція.