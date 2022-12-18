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Зеленский: Кто бы и к чему ни склонял Минск, это им не поможет

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 декабря 2022, 22:15
Зеленский: Кто бы и к чему ни склонял Минск, это им не поможет
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что "кто бы и к чему ни склонял Минск", это им не поможет.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Также на Ставке (в воскресенье - ред.) подробно обсудили границу. Защита границы как с Россией, так и с Беларусью – это тоже постоянный приоритет. Готовимся ко всем возможным оборонительным сценариям.

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Кто бы и к чему ни склонял Минск, это им так же не поможет, как и все другие больные идеи в этой войне против Украины и украинцев".

Детали: Зеленский также отметил, что на заседании Ставки подробно рассматривалась ситуация в Донецкой и Луганской областях.

"Бахмутское направление – ключевое. Город держим, хотя оккупанты делают все, чтобы там не осталось ни одной целой стены", - сказал он.

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"Запорожская область, Херсонская, юг в целом – постепенно уменьшаем потенциал оккупантов. Минус склады, минус логистика российской армии", - добавил президент.

Он также вновь обратился к партнерам Украины с просьбой помочь полностью защитить украинское небо средствами ПВО.

Прямая речь: "Помогши нам полностью защитить наше небо, предоставив нам скорее современные системы ПВО в достаточном количестве, вы можете лишить государство-террориста главного инструмента террора. Это будет один из самых мощных шагов, которые приблизят окончание агрессии. России придется идти по пути к прекращению агрессии, когда она больше не сможет идти по пути ракетных ударов".

Что предшествовало: Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Беларусь речь пойдет о более широком привлечении вооруженных сил Беларуси к войне против Украины, в том числе на суше.

19 декабря Путин планирует посетить Минск с широкой правительственной делегацией. Планируется сначала встреча с участием всех министров, после того встреча Лукашенко и Путина "один на один", а далее пресс-конференция. 

Темы: ЗеленскийБеларусьРосcияграница
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