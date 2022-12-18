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Путін їде втягувати Білорусь у війну на суходолі – Наєв

Катерина ТищенкоНеділя, 18 грудня 2022, 11:36
Путін їде втягувати Білорусь у війну на суходолі – Наєв
Сергій Наєв, фото Міноборони

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв вважає, що в ході візиту президента РФ Володимира Путіна до Білорусі йтиметься про більш широке залучення збройних сил Білорусі до війни проти України, зокрема на суходолі.

Джерело: Наєв, коментар якого публікує Командування об’єднаних сил ЗСУ

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Пряма мова: "Нещодавно очільник Кремля провів службову нараду з керівництвом збройних сил РФ, в ході якої, як він особисто зазначив, розглядав пропозиції військового командування на найближчі та середньострокові перспективи.

Відразу після цього він спланував зустріч з керівництвом республіки Білорусь, яка відбудеться незабаром.

На наш погляд, в ході цієї зустрічі будуть відпрацьовуватися питання подальшої агресії проти України та більш широкого залучення збройних сил республіки Білорусь до операції проти України, зокрема, на нашу думку, і на суходолі".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 16 грудня президент країни-агресора Володимир Путні зібрав Радбез, на якому запропонував оговорити "взаємодію" з сусідніми країнами. Також Путін 16 грудня зустрічався з військовим командуванням і обговорював війну РФ проти України.
  • 19 грудня Путін планує відвідати Мінськ з широкою урядовою делегацією. Планується спершу зустріч за участі усіх міністрів, після того зустріч Лукашенка й Путіна сам на сам, а далі пресконференція. 
  • Повідомляється, що сторони будуть обговорювати "процес реалізації ухвалених раніше союзних програм", зокрема торгово-економічну співпрацю і спільні проєкти "з акцентом на імпортозаміщення", співпрацю в енергетичній сфері та безпекові питання.
  • Міністри оборони Білорусі та Росії Віктор Хренін і Сергій Шойгу візьмуть участь у переговорах Лукашенка і Путіна 19 грудня. 17 грудня Шойгу проінспектував угруповання військ окупантів у зоні проведення так званої "спецоперації", як у Росії називають війну в Україні.

Теми: НаєвПутінБілорусь
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