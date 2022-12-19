Ворожі дрони на Київщині пошкодили об’єкти інфраструктури, є постраждалі – ОВА

Внаслідок нічної атаки дронами в Київській області пошкоджені об’єкти інфраструктури та приватні будинки, за попередніми даними, постраждали двоє людей.

Джерело: голова Київської ОВА Олексій Кулеба, ОГП

Пряма мова: "Попередньо, двоє постраждалих. Людям надається допомога – вони під наглядом лікарів.

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Усі служби на місцях. Працюємо над ліквідацією наслідків ударів. Більш детальніше згодом".

Що передувало: Через атаку ворожих дронів у Київській області працювала протиповітряна оборона.

За даними очільника КМВА Сергія Попка, під час атаки на Київ сили ППО збили близько 15 іранських дронів "Шахед".