Ворожі дрони на Київщині пошкодили об’єкти інфраструктури, є постраждалі – ОВА
Понеділок, 19 грудня 2022, 06:56
Внаслідок нічної атаки дронами в Київській області пошкоджені об’єкти інфраструктури та приватні будинки, за попередніми даними, постраждали двоє людей.
Джерело: голова Київської ОВА Олексій Кулеба, ОГП
Пряма мова: "Попередньо, двоє постраждалих. Людям надається допомога – вони під наглядом лікарів.
Усі служби на місцях. Працюємо над ліквідацією наслідків ударів. Більш детальніше згодом".
Що передувало: Через атаку ворожих дронів у Київській області працювала протиповітряна оборона.
За даними очільника КМВА Сергія Попка, під час атаки на Київ сили ППО збили близько 15 іранських дронів "Шахед".