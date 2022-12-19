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Вражеские дроны на Киевщине повредили объекты инфраструктуры, есть пострадавшие – ОВА

Ольга ГлущенкоПонедельник, 19 декабря 2022, 05:56
Вражеские дроны на Киевщине повредили объекты инфраструктуры, есть пострадавшие – ОВА
ФОТО: СтратКом ВСУ

В результате ночной атаки дронами в Киевской области повреждены объекты инфраструктуры и частные дома, по предварительным данным, пострадали два человека.

Источник: председатель Киевской ОГА Алексей Кулеба, ОГП

Прямая речь: "Предварительно, двое пострадавших. Людям оказывается помощь - они под наблюдением врачей.

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Все службы на местах. Работаем над ликвидацией последствий ударов. Более подробно позже".

 

Что было раньше: Из-за атаки вражеских дронов в Киевской области работала противовоздушная оборона.

По данным главы КГВА Сергея Попко, во время атаки на Киев силы ПВО сбили около 15 иранских дронов "Шахед".

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Темы: Киевская областьобстрелвойна
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