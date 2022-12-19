Данілов: У росіян ракет ще на 3-4 атаки – і нічого не лишиться

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що у росіян лишилось запасів ракет на 3 – 4 атаки, але після цього в них будуть вичерпані усі запаси, що неприпустимо для військвих.

Джерело: інтерв'ю Данілова УП

Пряма мова Данілова: "Якщо рахувати на великі атаки, які у нас уже відбулися, то у них залишилося максимум на дві-три, може, на чотири нашкребуть. Але тоді вони повністю залишаться без ракет, що є неприпустимо, адже у них можуть з’явитися зовсім інші виклики і вони мають хоч якийсь запас залишити".

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Деталі: За його словами, "ту межу, яку по нормативах вони б мали втримувати, вони її вже пройшли і пройшли доволі давно". Однак, уточнив він, в арсеналі росіян більш-менш достатньо ракет С-300.

Також Данілов зауважив, що військові навчились збивати іранські дрони-камікадзе "Shahed-136/131", якими озброїлись росіяни. "У них є "Шахеди", але хочу зауважити, що ми навчилися з ними боротися. Якщо немає якихось форс-мажорів, то нещодавно був випадок, коли ми всі 100%, які вони направляли, збили", - підкреслив він.

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Що було раніше: Росіяни за 16 грудня випустили по Україні 76 ракет, з яких 72 - крилаті, 60 ракет загарбників було збито.