Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Данилов: У россиян ракет еще на 3-4 атаки - и ничего не останется

Станислав ПогориловПонедельник, 19 декабря 2022, 07:37
Данилов: У россиян ракет еще на 3-4 атаки - и ничего не останется
Алексмей Данилов, фото: Дмитрий ларин

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что у россиян осталось запасов ракет на 3 - 4 атаки, но после этого у них будут исчерпаны все запасы, что недопустимо для военных.

Источник: интервью Данилова УП

Прямая речь Данилова: "Если считать на большие атаки, которые у нас уже состоялись, то у них осталось максимум на две-три, может, на четыре наскребут. Но тогда они полностью останутся без ракет, что недопустимо, ведь у них могут появиться совсем другие вызовы и они должны хоть какой-то запас оставить".

Реклама:

Детали: По его словам, "тот предел, который по нормативам они должны были бы удерживать, они его уже прошли и прошли довольно давно". Однако, уточнил он, в арсенале россиян более-менее достаточно ракет С-300.

Также Данилов отметил, что военные научились сбивать иранские дроны-камикадзе "Shahed-136/131", которыми вооружились россияне. "У них есть "Шахеды", но хочу заметить, что мы научились с ними бороться.  Если нет каких-то форс-мажоров, то недавно был случай, когда мы все 100%, которые они направляли, сбили", - подчеркнул он.

Узнать больше: Алексей Данилов: Путин – как загнанная крыса. Его жизнь стала сплошным ужасом

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Россияне за 16 декабря выпустили по Украине 76 ракет, из которых 72 - крылатые, 60 ракет захватчиков было сбито.

Темы: ДаниловвойнаРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Данилов
ЗРК С-400 в Крыму уничтожили новой украинской ракетой – Данилов
Данилов уверяет, что изменения правил мобилизации не будет
Данилов: Контрнаступление идет тяжело, но каждый день есть продвижение
Последние новости
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: