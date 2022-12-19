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Данилов: У россиян ракет еще на 3-4 атаки - и ничего не останется

Станислав ПогориловПонедельник, 19 декабря 2022, 08:37
Алексмей Данилов, фото: Дмитрий ларин

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что у россиян осталось запасов ракет на 3 - 4 атаки, но после этого у них будут исчерпаны все запасы, что недопустимо для военных.

Источник: интервью Данилова УП

Прямая речь Данилова: "Если считать на большие атаки, которые у нас уже состоялись, то у них осталось максимум на две-три, может, на четыре наскребут. Но тогда они полностью останутся без ракет, что недопустимо, ведь у них могут появиться совсем другие вызовы и они должны хоть какой-то запас оставить".

Детали: По его словам, "тот предел, который по нормативам они должны были бы удерживать, они его уже прошли и прошли довольно давно". Однако, уточнил он, в арсенале россиян более-менее достаточно ракет С-300.

Также Данилов отметил, что военные научились сбивать иранские дроны-камикадзе "Shahed-136/131", которыми вооружились россияне. "У них есть "Шахеды", но хочу заметить, что мы научились с ними бороться.  Если нет каких-то форс-мажоров, то недавно был случай, когда мы все 100%, которые они направляли, сбили", - подчеркнул он.

Узнать больше: Алексей Данилов: Путин – как загнанная крыса. Его жизнь стала сплошным ужасом

Что предшествовало: Россияне за 16 декабря выпустили по Украине 76 ракет, из которых 72 - крылатые, 60 ракет захватчиков было сбито.

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Темы: ДаниловвойнаРосcияУкраина
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