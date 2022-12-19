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В России опять разбился и сгорел вертолет Ми-8 при посадке

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 19 декабря 2022, 08:59
В России опять разбился и сгорел вертолет Ми-8 при посадке
Вертолет Ми-8, фото МЧС Красножарського края РФ

В России второй раз за три дня при посадке разбился и сгорел вертолет Ми-8, на этот раз – в Магаданской области. 

Источник: РИА Новости и  Радио Свобода со ссылкой на сообщение Дальневосточной транспортной прокуратуры РФ, 

Детали: Утром 19 декабря вертолет Ми-8Т сгорел при приземлении в в поселке Тахтоямск в Ольском районе Магаданской области.

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Прокуратура сообщает, что вертолет врезался в строительный вагончик, опрокинулся на бок и полностью сгорел на посадочной полосе. Трое членов экипажа успели покинуть салон до начала пожара. Вертолет принадлежал компании ООО "Поляр-авиа".

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

Справка: Ми-8Т – советский десантно-транспортный вертолет, принятый на вооружение в 1968 году. Он предназначен для борьбы с бронированными наземными, надводными, подвижными и неподвижными малоразмерными целями, для поражения живой силы, перевозки десанта, грузов, раненных, а также выполнения поисково-спасательных операций.

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Что этому предшествовало: 16 декабря в Бурятии вертолет Ми-8 упал при посадке в аэропорту и загорелся. Погибли трое членов экипажа.

Темы: Росcияавиавойна
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