Атака дронів на Київ: збито 18 з 23 "Шахедів", пошкоджено об'єкт інфраструктури

У понеділок вранці Київ атакували 23 дрони-камікадзе іранського виробництва "Shahed", 18 з них було збито. Є влучання в об’єкт інфраструктури.

Джерело: пресслужба КМВА

Дослівно: "За час повітряної тривоги в небі над столицею було зафіксовано 23 ворожих БПЛА. Наші сили оборони знищили 18 дронів".

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Деталі: Повідомляється, що уламками дронів було пошкоджено проїжджу частину у Солом’янському районі, а також вікна багатоповерхівки у Шевченківському районі.

Є влучання в об’єкт інфраструктури. Аварійні служби ліквідовують наслідки. Минулося без постраждалих.

Що передувало: У ніч з 18 на 19 грудня російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131", 30 з яких знищили Сили оборони.