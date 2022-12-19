Атака дронов на Киев: сбито 18 из 23 "Шахедов", поврежден объект инфраструктуры

В понедельник утром Киев атаковали 23 дрона-камикадзе иранского производства "Shahed", 18 из них были сбиты. Есть попадание в объект инфраструктуры.

Источник: пресс-служба КГВА

Дословно: "За время воздушной тревоги в небе над столицей было зафиксировано 23 вражеских БПЛА. Наши силы обороны уничтожили 18 дронов".

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Детали: Сообщается, что обломками дронов была повреждена проезжая часть в Соломенском районе, а также окна многоэтажки в Шевченковском районе.

Есть попадание в объект инфраструктуры. Аварийные службы ликвидируют последствия. Обошлось без пострадавших.

Что прпедшествовало: В ночь с 18 на 19 декабря 2022 года российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131", 30 из которых уничтожили Силы обороны.