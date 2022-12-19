На потреби легендарної бригади ПАНів з Криму збирають 10 мільйонів

"Українська правда", "Повернись живим" та представництво президента в Автономній Республіці Крим оголосили збір 10 000 000 гривень для передових авіаційних навідників.

Джерело: сайт "Повернись живим"

Деталі: Відомо, що у березні 2014 року 10-та морська авіаційна бригада провела на аеродромі у селищі Новофедорівка унікальну операцію. За наказом полковника Ігоря Бедзая, замкомандира бригади з льотної підготовки, підрозділ евакуював з уже осадженого Криму свою авіаційну техніку.

7 травня 2022 року полковник Бедзай, хоч і не мав за своєю посадою, вилетів на чергову складну пошуково-рятувальну операцію у районі гирла річки Дунай. Екіпаж офіцера виконав поставлену задачу, але в їхній Мі-14 поцілила російська керована ракета. Полковник і ще п’ятеро українських військових, які були на борту, загинули.

Дослівно: "10-ту морську авіаційну бригаду назвали на честь Героя України полковника Ігоря Бедзая. І тепер єдиний у своєму роді підрозділ ВМС України не тільки мріє повернутися у рідний Крим, а ще й кожною своєю операцією мститься ворогам за друга і командира...

Наша ціль — на 100% закрити їхню потребу у спеціалізованому транспорті, штатних засобах зв‘язку, дронах, Starlink і комплектах авіаційної гарнітури та перехідників до них.

Це підсилить керованість морської авіаційної бригади і дозволить ПАНам у режимі реального часу коригувати вогонь власних вертольотчиків із землі, передавати командуванню необхідну інформацію й головне — у разі небезпеки, допоможе передовим авіаційним навідникам рятувати своїх".

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Нагадаємо: Заступник командуючого ВМС з авіації полковник Ігор Бедзай загинув у небі над Одеською областю в травні під час підтримки спецоперації першого штурму острова Зміїний.

Детальніше історію про окупацію та звільнення острова Зміїний читайте в матеріалі УП "Битва за Зміїний. Героїчна історія: як Україна втратила і повернула надважливий острів. Реконструкція"