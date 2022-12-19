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На нужды легендарной бригады ПАНов из Крыма собирают 10 миллионов

Роман ПетренкоПонедельник, 19 декабря 2022, 12:07
фото вж

"Украинская правда", "Вернись живым" и представительство президента в Автономной Республике Крым объявили сбор 10 000 000 гривен для передовых авиационных наводчиков.

Источник: сайт "Вернись живым"

Детали: Известно, что в марте 2014 года 10-я морская авиационная бригада провела на аэродроме в поселке Новофедоровка уникальную операцию. По приказу полковника Игоря Бедзая, замкомандира бригады по летной подготовке, подразделение эвакуировало из уже осажденного Крыма свою авиационную технику.

7 мая 2022 года полковник Бедзай, хоть и не имел по своей должности, вылетел на очередную сложную поисково-спасательную операцию в районе устья реки Дунай. Экипаж офицера выполнил поставленную задачу, но в их Ми-14 попала российская управляемая ракета. Полковник и еще пятеро украинских военных, которые были на борту, погибли. 

Дословно: "10-ю морскую авиационную бригаду назвали в честь Героя Украины полковника Игоря Бедзая. И теперь единственное в своем роде подразделение ВМС Украины не только мечтает вернуться в родной Крым, но и каждой своей операцией мстит врагам за друга и командира...

Наша цель - на 100% закрыть их потребность в специализированном транспорте, штатных средствах связи, дронах, Starlink и комплектах авиационной гарнитуры и переходников к ним. 

Это усилит управляемость морской авиационной бригады и позволит ПАНам в режиме реального времени корректировать огонь собственных вертолетчиков с земли, передавать командованию необходимую информацию и главное - в случае опасности, поможет передовым авиационным наводчикам спасать своих".

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Напомним: Заместитель командующего ВМС по авиации полковник Игорь Бедзай погиб в небе над Одесской областью в мае во время поддержки спецоперации первого штурма острова Змеиный.

Подробнее историю об оккупации и освобождении острова Змеиный читайте в материале УП "Битва за Змеиный. Героическая история: как Украина потеряла и вернула важнейший остров. Реконструкция"

Темы: КрымВооруженные силыволонтерывойна
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