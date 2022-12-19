"Харьковские соглашения": расследование госизмены Януковича и Азарова завершено

Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора завершили специальное досудебное расследование по подозрению бывших президента и премьер-министра Украины в совершении государственной измены за имплементацию "Харьковских соглашений".

Источник: пресс-службы ГБР и ОГП

Детали: Материалы досудебного расследования открыты стороне защиты для ознакомления.

Реклама:

Установлено, что бывшие чиновники способствовали военным планам государства-агрессора. Они "занимались" увеличением количества личного состава и военной техники оккупантов.

Сначала их "помощь" была использована для аннексии в 2014 году АР Крым и города Севастополя, а в дальнейшем - для полномасштабной агрессии РФ против Украины в феврале 2022 года.

Беглый экс-президент обеспечил легализацию соответствующего предательского соглашения по украинскому законодательству. По его указанию был подготовлен проект межгосударственного соглашения, согласованный центральными органами исполнительной власти и одобренный на заседании Кабмина.

ВИДЕО ДНЯ

В дальнейшем так называемые "Харьковские соглашения", ратифицировала Верховная Рада, и они были имплементированы.

Янукович сознательно распределил роли для подготовки необходимых документов и для создания видимости законности соответствующих процедур. Он привлек к выполнению "задания" почти всех высокопоставленных чиновников правительства и подконтрольных нардепов.

Подписанные, вопреки национальным интересам Украины документы о продлении сроков пребывания ЧФ РФ в Украине еще на 25 лет, наращивание личного состава вооруженных сил и военной техники врага в Крыму, создали угрозы суверенитету и территориальной целостности нашего государства.

Согласно базовым соглашениям 1997 года россияне должны были уменьшать свой контингент на полуострове. В то же время "Харьковские соглашения" позволили агрессорам иметь достаточно ресурсов для оккупации полуострова в 2014 году и для полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Из-за этих преступных действий в конце 2013 - начале 2014 годов на территории АР Крым и г. Севастополя численность личного состава военных РФ, их военной техники превышала установленные базовыми соглашениями количественные уровни, в частности в Севастополе находилось по меньшей мере: 2 тыс. 917 человек морской пехоты, 152 боевых бронированных машин, 30 артиллерийских систем калибра 100 миллиметров и выше. РФ тайно модернизировала свою технику, на что украинское руководство не обращало внимания.

За совершение государственной измены также сообщено о подозрении и были объявлены в розыск бывшие министры обороны, юстиции и иностранных дел Украины, а следственным судьей в отношении них аналогично избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время продолжается экстрадиционная процедура в отношении бывших министров юстиции и иностранных дел, один из них по имеющимся данным скрывается на Кипре, а местонахождение другого проверяется.

Бывший министр обороны Украины, подозреваемый в совершении государственной измены, скрывается на территории Беларуси, что в настоящее время делает невозможным его экстрадицию. Более того, военное министерство Беларуси принимает меры к оформлению ему военной пенсии, отмечают в ГБР.