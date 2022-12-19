"Шахед" вночі пролетів біля ядерної установки української АЕС
Понеділок, 19 грудня 2022, 14:02
Один з дронів-камікадзе, якими Росія атакувала Україну у ніч проти 19 грудня, пролетів поблизу ядерної установки Південноукраїнської АЕС.
Джерело: пресслужба Енергоатома
Деталі: О 00:46 зафіксовано проліт дрона-камікадзе Shahed над майданчиком Південноукраїнської АЕС у близькості до ядерної установки.
Дослівно: "Це є абсолютно неприпустимим порушенням ядерної та радіаційної безпеки. Звертаємося до МАГАТЕ й усієї світової атомної спільноти, інформуючи про факт прольоту ударного безпілотника над майданчиком атомної станції. Вкотре закликаємо не допустити, щоб ядерні об’єкти піддавалися ризику нападу з боку армії рф й несли загрозу ядерній та радіаційній безпеці України і світу".
Передісторія:
- В ніч проти понеділка російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131, 30 з яких знищили Сили оборони.
- Внаслідок атаки ворожих безпілотників у Київській області троє людей постраждали, 9 будинків пошкоджено. Крім того, є перебої з електропостачанням через пошкодження критичної інфраструктури.
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