"Шахед" ночью пролетел возле ядерной установки украинской АЭС
Понедельник, 19 декабря 2022, 13:02
Один из дронов-камикадзе, которыми Россия атаковала Украину в ночь на 19 декабря, пролетел вблизи ядерной установки Южноукраинской АЭС.
Источник: пресс-служба Энергоатома
Детали: В 00:46 зафиксирован пролет дрона-камикадзе Shahed над площадкой Южноукраинской АЭС в близости к ядерной установке.
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Дословно: "Это является абсолютно недопустимым нарушением ядерной и радиационной безопасности. Обращаемся к МАГАТЭ и всему мировому атомному сообществу, информируя о факте пролета ударного беспилотника над площадкой атомной станции. В очередной раз призываем не допустить, чтобы ядерные объекты подвергались риску нападения со стороны армии РФ и несли угрозу ядерной и радиационной безопасности Украины и мира".
Предыстория:
- В ночь на понедельник российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131", 30 из которых уничтожили Силы обороны.
- В результате атаки вражеских беспилотников в Киевской области три человека пострадали, 9 домов повреждены. Кроме того, есть перебои с электроснабжением из-за повреждения критической инфраструктуры.
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