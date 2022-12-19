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"Шахед" ночью пролетел возле ядерной установки украинской АЭС

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 19 декабря 2022, 13:02
Шахед ночью пролетел возле ядерной установки украинской АЭС
Южноукраинская АЭС, фото Энергоатом

Один из дронов-камикадзе, которыми Россия атаковала Украину в ночь на 19 декабря, пролетел вблизи ядерной установки Южноукраинской АЭС.

Источник: пресс-служба Энергоатома 

Детали: В 00:46 зафиксирован пролет дрона-камикадзе Shahed над площадкой Южноукраинской АЭС в близости к ядерной установке.

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Дословно: "Это является абсолютно недопустимым нарушением ядерной и радиационной безопасности. Обращаемся к МАГАТЭ и всему мировому атомному сообществу, информируя о факте пролета ударного беспилотника над площадкой атомной станции. В очередной раз призываем не допустить, чтобы ядерные объекты подвергались риску нападения со стороны армии РФ и несли угрозу ядерной и радиационной безопасности Украины и мира".

Предыстория: 

  • В ночь на понедельник российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131", 30 из которых уничтожили Силы обороны. 
  • В результате атаки вражеских беспилотников в Киевской области три человека пострадали, 9 домов повреждены. Кроме того, есть перебои с электроснабжением из-за повреждения критической инфраструктуры.

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Темы: АЭСбеспилотники
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