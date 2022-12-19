Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві знайшли уламки збитого російського дрона

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 19 грудня 2022, 15:10
Уламки збитого БПЛА Росії, фото патрульна поліція Києва

У Солом'янському районі Києва знайшли уламки збитого російського дрона.

Джерело: пресслужба патрульної поліції Києва 

Деталі: Поліція повідомляє, що житель столиці помітив на узбіччі поміж дерев предмети, схожі на частини двигуна ворожого БПЛА. Чоловік зателефонував на лінію 102. Інспектори прибули на місце та викликали вибухотехніків та слідчих.

Поліція нагадує, що у разі виявлення предметів, схожих на уламки ракет або БПЛА, не треба їх торкатись власноруч. Заборонено переміщувати предмети і розбирати їх, а також фотографувати та публікувати знімки в мережі.

Передісторія: 

  • В ніч проти 19 грудня Київ атакували 23 дрони-камікадзе іранського виробництва "Shahed", 18 з них було збито. Є влучання в об’єкт інфраструктури. 
  • Повідомлялось про трьох постраждалих. Через пошкодження інфраструктури є перебої з енергопостачання.

Теми: Київбезпілотникизброя
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 11:48У Бєлгородській області "бавовна": частина Шебекіно була без світла

Ситуація з електропостачанням на Київщині лишається критичною: без світла 80% регіону

Не тільки кулі: ЗМІ дізнались, від чого гинуть росіяни на війні

оновлено, відео, фотоЗеленський побував у Бахмуті

Україна у найближчі місяці отримає ще понад 10 тисяч антен Starlink – Федоров

Тренування літаків РФ у Білорусі проводять для пошуку цілей в Україні – Наєв

Усі новини...
Київ
Через атаку російських дронів 3% киян залишлись без опалення
У Києві відкриють станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик"
Атака дронів на Київ: збито 18 з 23 "Шахедів", пошкоджено об'єкт інфраструктури
Останні новини
14:24
В енергосистемі зберігається значний дефіцит: у вівторок планують заживити більше споживачів
14:22
Україна працює з партнерами для залучення більшої кількості енергодопомоги - Кулеба
14:18
фото, відео, доповнено від 11:48У Бєлгородській області "бавовна": частина Шебекіно була без світла
14:17
Ситуація з електропостачанням на Київщині лишається критичною: без світла 80% регіону
14:15
Глава дипломатії ЄС вимагав від Ірану зупинити підтримку Росії у війні
14:14
Систему водопостачання Києва відновили: вода поступово з'являється в домівках
14:13
Зеленський підписав "євроінтеграційний" закон про КСУ, що суперечить рекомендаціям Венеційки
14:12
НБУ попередив про завершення обміну готівкової гривні на євро в Італії
14:09
Україна готує офіційні кроки, щоб довести незаконне перебування Росії в Радбезі ООН
14:09
Курс валют на 20 грудня: гривня продовжує слабшати і на "чорному ринку", і в банках
Усі новини...