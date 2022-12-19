У Києві знайшли уламки збитого російського дрона

У Солом'янському районі Києва знайшли уламки збитого російського дрона.

Джерело: пресслужба патрульної поліції Києва

Деталі: Поліція повідомляє, що житель столиці помітив на узбіччі поміж дерев предмети, схожі на частини двигуна ворожого БПЛА. Чоловік зателефонував на лінію 102. Інспектори прибули на місце та викликали вибухотехніків та слідчих.

Поліція нагадує, що у разі виявлення предметів, схожих на уламки ракет або БПЛА, не треба їх торкатись власноруч. Заборонено переміщувати предмети і розбирати їх, а також фотографувати та публікувати знімки в мережі.

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