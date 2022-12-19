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В Киеве нашли обломки сбитого российского дрона

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 19 декабря 2022, 15:10
Обломки сбитого БПЛА России, фото патрульная полиция Киева

В Соломенском районе Киева обнаружили обломки сбитого российского дрона.

Источник: пресс-служба патрульной полиции Киева

Детали: Полиция сообщает, что житель столицы заметил на обочине между деревьями предметы, похожие на части двигателя вражеского БПЛА. Мужчина позвонил по телефону на линию 102. Инспекторы прибыли на место и вызвали взрывотехников и следователей.

Полиция напоминает, что в случае обнаружения предметов, похожих на обломки ракет или БПЛА, не следует их касаться собственноручно. Запрещается перемещать и разбирать предметы, а также фотографировать и публиковать снимки в сети.

Предыстория:

  • В ночь на 19 декабря Киев атаковали 23 дрона-камикадзе иранского производства "Shahed", 18 из них были сбиты. Есть попадание в объект инфраструктуры.
  • Сообщалось о трех пострадавших. Из-за повреждений инфраструктуры есть перебои по энергоснабжению.

Темы: Киевбеспилотникиоружие
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