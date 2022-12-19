Росія отримала ще 250 "Шахедів" від Ірану – Зеленський 

Президент Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація отримала нову партію іранських дронів, загалом окупанти отримали - 250 "Шахедів".

Джерело: звернення президента Володимира Зеленського до учасників зустрічі лідерів Об’єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства, Офіс президента

Пряма мова: "Цієї ночі Україна знову була атакована іранськими дронами. 34 "Шахеди". Я говорю і кількість, і назву, і цілком конкретно.

Реклама:

Це "Шахеди" з нової партії, яку отримала Росія від Ірану. 250 штук – стільки всього "Шахедів" зараз отримано державою-терористом".

Деталі: За словами президента, російські ракети та іранські дрони застосовуються постійно для ударів передусім по українській енергетиці.

Зокрема, нещодавній масований удар по Україні зачепив понад 20 мільйонів українців, а міста-мільйонники та більшість українських регіонів залишилися абсолютно без електрики.

ВІДЕО ДНЯ

Загалом на вечір 16 грудня були відключені від енергопостачання 22 мільйони 408 тисяч українців.

Більш як 10 мільйонам людей було перервано постачання води й тепла.

Нагадаємо:

За даними ГУР, Російська Федерація поновила удари по Україні іранськими дронами-камікадзе Shahed завдяки новій партії, але використовує їх ощадливіше.

В ніч з 18 на 19 грудня російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131", 30 з яких знищили Сили оборони.

Слухайте також: