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Росія отримала ще 250 "Шахедів" від Ірану – Зеленський 

Альона Мазуренко Понеділок, 19 грудня 2022, 15:19
Росія отримала ще 250 Шахедів від Ірану – Зеленський 
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація отримала нову партію іранських дронів, загалом окупанти отримали  - 250 "Шахедів".

Джерело: звернення президента Володимира Зеленського до учасників зустрічі лідерів Об’єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства, Офіс президента 

Пряма мова: "Цієї ночі Україна знову була атакована іранськими дронами. 34 "Шахеди". Я говорю і кількість, і назву, і цілком конкретно.

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Це "Шахеди" з нової партії, яку отримала Росія від Ірану. 250 штук – стільки всього "Шахедів" зараз отримано державою-терористом".

Деталі:  За словами президента, російські ракети та іранські дрони застосовуються постійно для ударів передусім по українській енергетиці.

Зокрема, нещодавній масований удар по Україні зачепив понад 20 мільйонів українців, а міста-мільйонники та більшість українських регіонів залишилися абсолютно без електрики. 

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Загалом на вечір 16 грудня були відключені від енергопостачання 22 мільйони 408 тисяч українців. 

Більш як 10 мільйонам людей було перервано постачання води й тепла.

Нагадаємо: 

  • За даними ГУР, Російська Федерація поновила удари по Україні іранськими дронами-камікадзе Shahed завдяки новій партії, але використовує їх ощадливіше.
  • В ніч з 18 на 19 грудня російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131", 30 з яких знищили Сили оборони.

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Теми: РосіябезпілотникиЗеленськийокупація
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