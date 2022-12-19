Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія отримала ще 250 "Шахедів" від Ірану – Зеленський 

Альона Мазуренко Понеділок, 19 грудня 2022, 16:19
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація отримала нову партію іранських дронів, загалом окупанти отримали  - 250 "Шахедів".

Джерело: звернення президента Володимира Зеленського до учасників зустрічі лідерів Об’єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства, Офіс президента 

Пряма мова: "Цієї ночі Україна знову була атакована іранськими дронами. 34 "Шахеди". Я говорю і кількість, і назву, і цілком конкретно.

Це "Шахеди" з нової партії, яку отримала Росія від Ірану. 250 штук – стільки всього "Шахедів" зараз отримано державою-терористом".

Деталі:  За словами президента, російські ракети та іранські дрони застосовуються постійно для ударів передусім по українській енергетиці.

Зокрема, нещодавній масований удар по Україні зачепив понад 20 мільйонів українців, а міста-мільйонники та більшість українських регіонів залишилися абсолютно без електрики. 

Загалом на вечір 16 грудня були відключені від енергопостачання 22 мільйони 408 тисяч українців. 

ВІДЕО ДНЯ

Більш як 10 мільйонам людей було перервано постачання води й тепла.

Нагадаємо: 

  • За даними ГУР, Російська Федерація поновила удари по Україні іранськими дронами-камікадзе Shahed завдяки новій партії, але використовує їх ощадливіше.
  • В ніч з 18 на 19 грудня російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131", 30 з яких знищили Сили оборони.

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud НВ. Подкасти Абук

Теми: РосіябезпілотникиЗеленськийокупація
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Шуляк каже, що приходила до бійця в палату не через закон, а щоб допомогти. Попросила вибачення

фото, відео, доповнено від 11:48У Бєлгородській області "бавовна": частина Шебекіно була без світла

Ситуація з електропостачанням на Київщині лишається критичною: без світла 80% регіону

Зеленський підписав "євроінтеграційний" закон про КСУ, що суперечить рекомендаціям Венеційки

оновленоЗамглаву ДСНС України відсторонили за "вибуховий подарунок" польському генералу - МВС Польщі

Не тільки кулі: ЗМІ дізнались, від чого гинуть росіяни на війні

Усі новини...
Прикордонники розповіли про ситуацію на держрубежі з Білоруссю
МЗС РФ погрожує Греції через плани надати ППО Україні
У Києві знайшли уламки збитого російського дрона
Прем'єр Британії закликав ігнорувати заклики РФ про припинення вогню до виведення військ
Останні новини
15:59
У Брянській області заявили про атаку безпілотника на енергетику
15:39
"Шахедна" атака Росії 19 грудня була найбільшою - Повітряні сили
15:31
АМКУ наклав найбільший у 2022 році штраф за змову на тендерах
15:19
Шуляк каже, що приходила до бійця в палату не через закон, а щоб допомогти. Попросила вибачення
14:50
Україна отримала 2 мільярди доларів гранту від США: куди спрямують кошти
14:40
Колишня віцепрезидентка Європарламенту зізналася, що знала про сумки з грошима від Катару - ЗМІ
14:24
В енергосистемі зберігається значний дефіцит: у вівторок планують заживити більше споживачів
14:22
Україна працює з партнерами для залучення більшої кількості енергодопомоги - Кулеба
14:20
Після краху FTX криптогігант Binance підтримав створення регуляторної бази: деталі
14:18
фото, відео, доповнено від 11:48У Бєлгородській області "бавовна": частина Шебекіно була без світла
Усі новини...