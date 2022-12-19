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Россия получила еще 250 "Шахедов" от Ирана – Зеленский 

Алена МазуренкоПонедельник, 19 декабря 2022, 15:19
Россия получила еще 250 Шахедов от Ирана – Зеленский 
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация получила новую партию иранских дронов, в общем оккупанты получили - 250 "Шахедов".

Источник: обращение президента Владимира Зеленского к участникам встречи лидеров Объединенных экспедиционных сил Соединенного Королевства, Офис президента 

Прямая речь: "Этой ночью Украина снова была атакована иранскими дронами. 34 "Шахеды". Я говорю и количество, и название, и вполне конкретно.

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Это "Шахеды" из новой партии, которую получила Россия от Ирана. 250 штук - столько всего "Шахедов" сейчас получено государством-террористом".

Детали: По словам президента, российские ракеты и иранские дроны применяются постоянно для ударов прежде всего по украинской энергетике.

В частности, недавний массированный удар по Украине задел более 20 миллионов украинцев, а города-миллионники и большинство украинских регионов остались абсолютно без электричества. 

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Всего на вечер 16 декабря были отключены от энергоснабжения 22 миллиона 408 тысяч украинцев. 

Более 10 миллионам людей были прерваны поставки воды и тепла.

Напомним: 

  • По информации ГУР, Российская Федерация возобновила удары по Украине иранскими дронами-камикадзе Shahed благодаря новой партии, но использует их экономнее.
  • В ночь с 18 на 19 декабря российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131", 30 из которых уничтожили Силы обороны.

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Темы: РосcиябеспилотникиЗеленскийоккупация
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