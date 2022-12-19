Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия получила еще 250 "Шахедов" от Ирана – Зеленский 

Алена МазуренкоПонедельник, 19 декабря 2022, 16:19
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация получила новую партию иранских дронов, в общем оккупанты получили - 250 "Шахедов".

Источник: обращение президента Владимира Зеленского к участникам встречи лидеров Объединенных экспедиционных сил Соединенного Королевства, Офис президента 

Прямая речь: "Этой ночью Украина снова была атакована иранскими дронами. 34 "Шахеды". Я говорю и количество, и название, и вполне конкретно.

Это "Шахеды" из новой партии, которую получила Россия от Ирана. 250 штук - столько всего "Шахедов" сейчас получено государством-террористом".

Детали: По словам президента, российские ракеты и иранские дроны применяются постоянно для ударов прежде всего по украинской энергетике.

В частности, недавний массированный удар по Украине задел более 20 миллионов украинцев, а города-миллионники и большинство украинских регионов остались абсолютно без электричества. 

Всего на вечер 16 декабря были отключены от энергоснабжения 22 миллиона 408 тысяч украинцев. 

ВИДЕО ДНЯ

Более 10 миллионам людей были прерваны поставки воды и тепла.

Напомним: 

  • По информации ГУР, Российская Федерация возобновила удары по Украине иранскими дронами-камикадзе Shahed благодаря новой партии, но использует их экономнее.
  • В ночь с 18 на 19 декабря российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131", 30 из которых уничтожили Силы обороны.

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання" на удобной платформе:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud НВ. Подкасти Абук

Темы: РосcиябеспилотникиЗеленскийоккупация
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Шуляк говорит, что приходила к бойцу в палату не из-за закона, а чтобы помочь. Попросила прощения

фото, видео, дополнено от 11:48В Белгородской области "бавовна": часть Шебекино была без света

Ситуация с электроснабжением на Киевщине остается критической: без света 80% региона

Зеленский подписал "евроинтеграционный" закон о КСУ, вопреки рекомендациям Венецианки

обновленоЗамглавы ГСЧС Украины отстранили за "взрывной подарок" польскому генералу - МВД Польши

Не только пули: СМИ узнали, от чего гибнут россияне на войне

Все новости...
Пограничники рассказали о ситуации на госгранице с Беларусью
МИД РФ угрожает Греции из-за планов предоставить ПВО Украине
В Киеве нашли обломки сбитого российского дрона
Премьер Британии призвал игнорировать призывы РФ о прекращении огня до вывода войск
Последние новости
15:59
В Брянской области заявили об атаке беспилотника на энергетику
15:39
"Шахедная" атака России 19 декабря была самой большой - Воздушные силы
15:31
АМКУ наложил крупнейший в 2022 году штраф за сговор на тендерах
15:19
Шуляк говорит, что приходила к бойцу в палату не из-за закона, а чтобы помочь. Попросила прощения
14:50
Украина получила 2 миллиарда долларов гранта от США: куда направят средства
14:40
Бывшая вице-президентка Европарламента призналась, что знала о сумках с деньгами от Катара - СМИ
14:24
В энергосистеме сохраняется значительный дефицит: во вторник планируют запитать больше потребителей
14:22
Украина работает с партнерами для привлечения большего количества энергопомощи - Кулеба
14:20
После краха FTX криптогигант Binance поддержал создание регуляторной базы: детали
14:18
фото, видео, дополнено от 11:48В Белгородской области "бавовна": часть Шебекино была без света
Все новости...