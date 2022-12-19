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Німеччина занепокоєна візитом Путіна до Мінська

"Європейська правда"Понеділок, 19 грудня 2022, 16:22
Німеччина занепокоєна візитом Путіна до Мінська
ШТЕФФЕН ГЕБЕШТРАЙТ. ФОТО "УКРІНФОРМУ"

Уряд Німеччини з занепокоєнням сприймає перший за три роки візит президента РФ Владіміра Путіна до Мінська.

Про це заявив офіційний представник канцлера Німеччини Штеффен Гебештрайт, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Занепокоєння, за його словами, викликане неясністю відповіді на "питання про роль Білорусі в агресивній війні Росії проти України та можливу подальшу модифікацію, трансформацію цієї ролі".

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Гебештрайт нагадав, що досі Білорусь щонайменше допомагає РФ у цьому, надаючи російським військовим свою територію для розгортання військ та свій повітряний простір для російських бойових літаків.

На запитання про те, чи очікує офіційний Берлін формального вступу Білорусі у війну проти України, Гебештрайт сказав: "Я не хотів використати таке формулювання, але білоруська допомога може нарощуватися, тож і такий варіант опиняється у сфері можливого".

Нагадаємо, 19 грудня до Мінська прибув президент РФ Владімір Путін; повідомляють, що увагу від його борту відволікали ще двома літаками.

ВІДЕО ДНЯ

Речник Кремля заявив, що Путін нібито не збирається примушувати Лукашенка безпосередньо брати участь у війні проти України.

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