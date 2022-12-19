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Германия обеспокоена визитом Путина в Минск

"Европейская правда"Понедельник, 19 декабря 2022, 16:22
Германия обеспокоена визитом Путина в Минск
ШТЕФФЕН ГЕБЕШТРАЙТ. ФОТО "УКРИНФОРМА"

Правительство Германии с беспокойством воспринимает первый за три года визит президента РФ Владимира Путина в Минск.

Об этом заявил официальный представитель канцлера Германии Штеффен Гебештрайт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Беспокойство, по его словам, вызвано неясностью ответа на "вопрос о роли Беларуси в агрессивной войне России против Украины и возможной дальнейшей модификации, трансформации этой роли".

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Гебештрайт напомнил, что до сих пор Беларусь как минимум помогает РФ в этом, предоставляя российским военным свою территорию для развертывания войск и свое воздушное пространство для российских боевых самолетов.

На вопрос о том, ожидает ли официальный Берлин формального вступления Беларуси в войну против Украины, Гебештрайт сказал: "Я не хотел использовать такую формулировку, но белорусская помощь может наращиваться, поэтому и такой вариант оказывается в сфере возможного".

Напомним, 19 декабря в Минск прибыл президент РФ Владимир Путин; сообщают, что внимание от его борта отвлекали еще двумя самолетами.

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Представитель Кремля заявил, что Путин якобы не собирается заставлять Лукашенко непосредственно участвовать в войне против Украины.

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