Кремль переконує, що Путін не буде схиляти Лукашенка до участі у війні

Прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін не збирається примушувати Білорусь брати участь у війні проти України, але натякнув, що режим Олександра Лукашенка добровільно має прийняти рішення.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Деталі: Зокрема, Пєсков назвав "дурними і безпідставними" публікації про те, що Путін їде до Мінська примушувати Білорусь до участі в спецоперації.

Пряма мова: "Ставитися до цього як до абсолютно дурних, безпідставних роздумів. Білорусь є союзником і партнером номер один для РФ.

Саме з Білоруссю у нас найбільш просунутий режим інтеграції, тому ніхто нікого не примушує, всі роблять кроки, які найкращим чином відповідають а) інтересам наших народів, б) інтересам нашої Союзної держави".

Що було раніше: Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що візит президента Росії Володимира Путіна в Мінськ є нагодою натиснути на білоруського диктатора Олександра Лукашенка і посилити інформаційну операцію щодо можливого наступу Росії з території РБ.

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19 грудня президент Росії Володимир Путін планує відвідати Мінськ з широкою урядовою делегацією. Планується спершу зустріч за участі усіх міністрів, після того зустріч Лукашенка й Путіна сам на сам, а далі пресконференція.

Наразі російський диктатор уже вирушив до Білорусі. Його борт супроводжує одразу три літаки.

На зустрічі Лукашенка і Путіна також будуть присутні міністри оборони Білорусі та Росії Віктор Хренін і Сергій Шойгу.

Повідомляється, що сторони будуть обговорювати "процес реалізації ухвалених раніше союзних програм", зокрема торгово-економічну співпрацю і спільні проєкти "з акцентом на імпортозаміщення", співпрацю в енергетичній сфері та безпекові питання.

На початку грудня до Мінська літав міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Тоді з Білоруссю підписали зміни до угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері. Тоді ж повідомлялося, що Путін і Лукашенко домовилися про зустріч у грудні.

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