Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кремль переконує, що Путін не буде схиляти Лукашенка до участі у війні

Альона Мазуренко Понеділок, 19 грудня 2022, 13:59
ВОЛОДИМИР ПУТІН І ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ОБНІМАЮТЬСЯ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін не збирається примушувати Білорусь брати участь у війні проти України, але натякнув, що режим Олександра Лукашенка добровільно має прийняти рішення. 

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Деталі: Зокрема, Пєсков назвав "дурними і безпідставними" публікації про те, що Путін їде до Мінська примушувати Білорусь до участі в спецоперації.

Пряма мова: "Ставитися до цього як до абсолютно дурних, безпідставних роздумів. Білорусь є союзником і партнером номер один для РФ.

Саме з Білоруссю у нас найбільш просунутий режим інтеграції, тому ніхто нікого не примушує, всі роблять кроки, які найкращим чином відповідають а) інтересам наших народів, б) інтересам нашої Союзної держави".

Що було раніше: Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що візит президента Росії Володимира Путіна в Мінськ є нагодою натиснути на білоруського диктатора Олександра Лукашенка і посилити інформаційну операцію щодо можливого наступу Росії з території РБ.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • 19 грудня президент Росії Володимир Путін планує відвідати Мінськ з широкою урядовою делегацією. Планується спершу зустріч за участі усіх міністрів, після того зустріч Лукашенка й Путіна сам на сам, а далі пресконференція. 
  • Наразі російський диктатор уже вирушив до Білорусі. Його борт супроводжує одразу три літаки. 
  • На зустрічі Лукашенка і Путіна також будуть присутні міністри оборони Білорусі та Росії Віктор Хренін і Сергій Шойгу.
  • Повідомляється, що сторони будуть обговорювати "процес реалізації ухвалених раніше союзних програм", зокрема торгово-економічну співпрацю і спільні проєкти "з акцентом на імпортозаміщення", співпрацю в енергетичній сфері та безпекові питання. 
  • На початку грудня до Мінська літав міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Тоді з Білоруссю підписали зміни до угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері. Тоді ж повідомлялося, що Путін і Лукашенко домовилися про зустріч у грудні.

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud НВ. Подкасти Абук

Теми: ЛукашенкоПутінвійнаБілорусь
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Не тільки кулі: ЗМІ дізнались, від чого гинуть росіяни на війні

відеоЗеленський побував у Бахмуті

фото, відео У Бєлгородській області "бавовна": частина Шебекіно без світла

Україна у найближчі місяці отримає ще понад 10 тисяч антен Starlink – Федоров

Тренування літаків РФ у Білорусі проводять для пошуку цілей в Україні – Наєв

Конгрес США хоче виділити $44,9 млрд термінової допомоги Україні і союзникам по НАТО – Reuters

Усі новини...
Лукашенко
Путін: РФ готуватиме білоруських льотчиків на літаках зі спеціальною бойовою частиною
"Люди оцінять": Путін і Лукашенко підбили підсумки своєї зустрічі
Путін їде тиснути на Лукашенка і наганяти страх російського наступу на Україну з Білорусі – ISW
Останні новини
14:13
Зеленський підписав "євроінтеграційний" закон про КСУ, що суперечить рекомендаціям Венеційки
14:12
НБУ попередив про завершення обміну готівкової гривні на євро в Італії
14:09
Україна готує офіційні кроки, щоб довести незаконне перебування Росії в Радбезі ООН
14:09
Курс валют на 20 грудня: гривня продовжує слабшати і на "чорному ринку", і в банках
14:06
Замглаву ДСНС України відсторонили за "вибуховий подарунок" польському генералу - МВС Польщі
14:06
Повітряні сили уточнили, які гелікоптери РФ знищили у День Миколая
13:53
відеоУ Чувашії вибухнув газопровід – ЗМІ
13:41
Оголошено лонгліст номінантів премії Drahomán Prize 2022
13:30
відео"Повернуться у пакетах під ялинку": прикордонники пригостили росіян мінами на Луганщині
13:18
Путін у Кремлі роздав ордени головним колаборантам
Усі новини...