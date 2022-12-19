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У зруйнованому Сєвєродонецьку залишається близько 7 тисяч людей

"Українська правда"Понеділок, 19 грудня 2022, 18:15

За підрахунком законної влади, в окупованому Сєвєродонецьку Луганської області залишаються близько 7 тисяч цивільного населення.

Джерело: голова військової адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк в ефірі проекту "Радіо Свобода" – Радіо Донбас.Реалії 

Пряма мова: "Постачання гуманітарних наборів окупаційною владою в якійсь мірі організоване, щось завозиться їхніми благодійними фондами, але у мінімальній кількості і, здебільшого, під приїзд журналістів. 

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Наскільки мені відомо, люди, які намагалися приїхати до міста, не залишалися там: залишилися одиниці, які були вимушені (це зробити) через особисті обставини. Люди приїхали, спробували якось відновити своє житло, але поїхали, тому що умов у місті немає".

Деталі: За словами Стрюка, проживати в місті зараз "практично неможливо": не працює каналізація, немає опалення, зруйновані або пошкоджені будинки.

Виїзд із Сєвєродонецька, як і з інших окупованих міст, можливий зараз лише через Росію та країни Балтії, або через окупований Крим і потім так само через Росію до ЄС.

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Довідка: За останніми офіційними даними, до повномасштабного вторгнення в Сєвєродонецькій територіальній міській громаді проживали понад 115 тисяч людей.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у червні повідомляв, що окупований російськими військами Сєвєродонецьк зруйнований на 90%.

Наприкінці червня, після тривалої оборони, українські підрозділи ухвалили рішення про відхід із Сєвєродонецька.

Теми: СєвєродонецькЛуганська областьвійнаокупація
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