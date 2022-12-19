В разрушенном Северодонецке остается около 7 тысяч человек 

По подсчету законной власти, в оккупированном Северодонецке остаются около 7 тысяч гражданского населения.

Источник: глава военной администрации Северодонецка Александр Стрюк в эфире проекта "Радио Свобода" – Радио Донбас.Реалии

Прямая речь: "Поставка гуманитарных наборов оккупационными властями в какой-то степени организована, что-то завозится их благотворительными фондами, но в минимальном количестве и, в основном, под приезд журналистов.

Насколько мне известно, люди, которые пытались приехать в город, не оставались там: остались единицы, которые были вынуждены (это сделать) в силу личных обстоятельств. Люди приехали, попытались как-то восстановить свое жилье, но уехали, потому что условий в городе нет".

Детали: По словам Стрюка, проживать в городе сейчас "практически невозможно": не работает канализация, нет отопления, разрушены или повреждены дома.

Выезд из Северодонецка, как и из других оккупированных городов, возможен сейчас только через Россию и страны Балтии, или через оккупированный Крым и потом так же через Россию в ЕС.

Справка: По последним официальным данным, до полномасштабного вторжения в Северодонецкой территориальной городской общине проживали более 115 тысяч человек.

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Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в июне сообщал, что оккупированный российскими войсками Северодонецк разрушен на 90%.

В конце июня, после длительной обороны, украинские подразделения приняли решение об отходе из Северодонецка.