Путін: РФ готуватиме білоруських льотчиків на літаках зі спеціальною бойовою частиною

Володимир Путін і Олександр Лукашенко в Мінську, фото з Telegram Пул первого

Російський і білоруський диктатори Володимир Путін та Олександр Лукашенко в Мінську обговорили спільне виробництво нової військової техніки та підготовку білоруських військових льотчиків росіянами.

Джерело: Володимир Путін на камеру в Мінську, трансляція РБК

Деталі: У Мінську відбуваються зустрічі Володимира Путіна й Олександра Лукашенка, між ними вони розповіли про домовленості.

Путін зазначив, що головування в ОДКБ з 1 січня переходить до Білорусі.

Він підкреслив, що між РФ і РБ ведеться спільне військове планування, діє російсько-білоруське регіональне угруповання військ, наразі на території Білорусі проводять заходи бойового злагодження з'єднань і військових частин, "створена і несе бойове чергування єдина система протиповітряної оборони".

Пряма мова: "Домовилися й надалі спільно вживати всіх необхідних заходів для надійного забезпечення безпеки двох наших країн. Приділяти пріоритетну увагу підготовці військ, підвищенню їхньої боєготовності, боєздатності та продовжувати практику регулярних спільних навчань та інших заходів оперативної та бойової підготовки.

Здійснювати взаємні поставки затребуваних озброєнь і разом займатися виробництвом нової військової техніки.

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Вважаю за можливе продовжити і реалізацію пропозицій президента Білорусії з підготовки екіпажів бойових літаків армії Білорусії, які вже переобладнані для можливого застосування боєприпасів повітряного базування зі спеціальною бойовою частиною".

Деталі: Путін заявив, що "така форма співпраці – не наш винахід", оскільки США проводять аналогічні заходи із союзниками НАТО протягом десятиліть, а РФ і РБ нібито роблять це через "напружену обстановку на зовнішніх кордонах Союзної держави".

Нагадаємо: Олександр Лукашенко надав Володимиру Путіну територію Білорус для початку вторгнення в Україну й наступу на Київ у лютому. Білорусь також обмінюється з Росією зброєю в умовах війни проти України.

РФ та РБ проводять постійні військові навчання. 19 грудня, перед візитом Путіна, у Білорусі оголосили про завершення заходів із перевірки бойової готовності військ, які розпочалися 6 днів тому.

Коли в Білорусі злітають військові літаки, в Україні оголошують повітряну тривогу, бо це можуть бути не навчальні польоти, а авіаудари.