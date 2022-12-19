У Білорусі заявили, що завершили перевірку боєготовності військ
Понеділок, 19 грудня 2022, 11:44
У Білорусі оголосили про завершення заходів із перевірки бойової готовності військ, які розпочалися 6 днів тому.
Джерело: пресслужба Міноборони Білорусі
Деталі: Міноборони Білорусі повідомляє, що у Збройних силах завершилися заходи з перевірки бойової готовності, що проводилися за дорученням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
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Передісторія:
- За дорученням Лукашенка Білорусь 13 грудня розпочала раптову перевірку бойової готовності армії і мала перекинути частину техніки ближче до кордону з Україною.
- Одній з військових частин поставлено завдання прикрити і взяти під охорону об'єкт на південному кордоні країни, тобто на кордоні з Україною.
- Державна прикордонна служба України повідомила 13 грудня, що не фіксує на кордоні з Білоруссю підрозділів, які здатні здійснити вторгнення. У ДПСУ вважають оголошену перевірку боєготовності білоруської армії нагнітанням ситуації