У Білорусі заявили, що завершили перевірку боєготовності військ

У Білорусі оголосили про завершення заходів із перевірки бойової готовності військ, які розпочалися 6 днів тому.

Джерело: пресслужба Міноборони Білорусі

Деталі: Міноборони Білорусі повідомляє, що у Збройних силах завершилися заходи з перевірки бойової готовності, що проводилися за дорученням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Передісторія:

За дорученням Лукашенка Білорусь 13 грудня розпочала раптову перевірку бойової готовності армії і мала перекинути частину техніки ближче до кордону з Україною.

Одній з військових частин поставлено завдання прикрити і взяти під охорону об'єкт на південному кордоні країни, тобто на кордоні з Україною.

Державна прикордонна служба України повідомила 13 грудня, що не фіксує на кордоні з Білоруссю підрозділів, які здатні здійснити вторгнення. У ДПСУ вважають оголошену перевірку боєготовності білоруської армії нагнітанням ситуації