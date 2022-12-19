У Білорусі заявили, що завершили перевірку боєготовності військ

У Білорусі оголосили про завершення заходів із перевірки бойової готовності військ, які розпочалися 6 днів тому.

Джерело: пресслужба Міноборони Білорусі

Деталі: Міноборони Білорусі повідомляє, що у Збройних силах завершилися заходи з перевірки бойової готовності, що проводилися за дорученням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

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